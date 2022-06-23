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Корреспондент «Известий» показал обстрел ВСУ жилого дома Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин 23 июня показал на видео обстрел вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого дома в Донецке.

Журналист находился в подвале многоэтажного дома, когда в здание прилетел снаряд. После попадания рядом с подвалом посыпались стекла разбитых окон.

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«Попало в дом только что», — прокомментировал происходящее журналист.

Он выразил надежду, что жильцы успели спуститься в подвал.

В этот же день журналист показал бывшие позиции ВСУ под селом Нью-Йорк, который раньше носил название Новгородское. Он продемонстрировал переносной зенитно-ракетный комплекс, который бросили украинские военные, покидая окопы.

19 июня Еремин показал работу военных по вычислению позиций украинских боевиков и удары по противнику. Он отметил, что так называемый беглый огонь, который ведется из миномета в районе Авдеевки, означает хорошую пристрелянность и точное попадание снарядов в цель.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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