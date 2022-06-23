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Военкор «Известий» показал бывшие позиции ВСУ под селом Нью-Йорк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин 23 июня показал бывшие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Нью-Йорк, который раньше носил название Новгородское.

В частности, журналист показал переносной зенитно-ракетный комплекс, который бросили украинские военные, покидая окопы.

По его словам, штурмовать позиции в районе этого населенного пункта тяжело. Он отметил, что на них в том числе располагались боевики запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

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Ранее стало известно, что украинские войска за сутки 20 июня обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате было ранено 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

Кроме того, повреждены 22 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Уточняется, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Макеевка (Червоногвардейский район), Гольмовский, Еленовка, Красный Партизан, Минеральное, Пантелеймоновка и Троицкое.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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