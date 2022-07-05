Один из пострадавших при обстреле Горловки скончался
Один из пострадавших при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) скончался. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Увы, сегодня ночью скончался один из вчерашних пострадавших», — написал мэр Горловки в Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку, они выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра.
В этот же день стало известно о ранении двух мирных жительниц в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) поселка Красный Партизан, расположенный между Донецком и Горловкой.
3 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов ДНР со стороны ВФУ. Как уточнялось, еще 13 человек пострадали. В их числе дети — две девочки 2011 и 2007 годов рождения.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
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