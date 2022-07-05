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Две женщины ранены в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранены две мирные жительницы. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

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Обстрел произошел в поселке Красный Партизан, расположенный между Донецком и Горловкой.

«ВФУ обстреляли Красный Партизан, ранены 2 женщины», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

3 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов ДНР со стороны ВФУ. Как уточнялось, еще 13 человек пострадали. В их числе дети — две девочки 2011 и 2007 годов рождения.

В тот же день три человека погибли при обстреле Макеевки ВФУ.

Как пояснили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска обстреляли Макеевку и Кировский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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