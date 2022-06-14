Число погибших из-за обстрелов Донецка со стороны Украины возросло до пяти человек

Число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны боевиков Украины возросло до пяти человек, в числе которых один ребенок. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Количество пострадавших по итогу атаки националистов составило 33 человека.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о еще одном погибшем гражданском лице — мужчине 1990 года рождения в Киевском районе Донецка по улице Экономической, 8/2», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Накануне, 13 июня, украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку за два часа, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

13 июня глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что главной целью спецоперации России в Донбассе является защита Донецкой и Луганской народных республик, переадресовав вопрос по предоставлению помощи регионам российскому Министерству обороны.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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