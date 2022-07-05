СК РФ установит причастных к гибели 10-летней девочки в Донецке

Следственный комитет РФ (СК РФ) установит украинских силовиков, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погибли три мирных жителя, включая 10-летнюю девочку. Об этом 5 июля говорится в Telegram-канале ведомства.

Люди погибли из-за обстрела украинскими силовиками Киевского и Петровского районов Донецка.

«В результате удара украинских военнослужащих по центру Донецка также погибла 10-летняя девочка», — добавили в СК России.

Следователи устанавливают данные украинских силовиков, причастных к совершению преступлений, для привлечения к уголовной ответственности.

Девочка погибла в Ворошиловском районе Донецка. В 15:30 мск вооруженные формирования Украины выпустили по городу 15 снарядов калибром 155 мм. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы.

Утром во вторник при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли два человека. Еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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