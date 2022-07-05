Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики
Сюжет:

СК РФ установит причастных к гибели 10-летней девочки в Донецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ (СК РФ) установит украинских силовиков, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погибли три мирных жителя, включая 10-летнюю девочку. Об этом 5 июля говорится в Telegram-канале ведомства.

«Лежит между рамами смертоносный подарочек»
Специальный корреспондент « Известий» — о том, как Донецк переживает новую волну обстрелов со стороны Украины

Люди погибли из-за обстрела украинскими силовиками Киевского и Петровского районов Донецка.

«В результате удара украинских военнослужащих по центру Донецка также погибла 10-летняя девочка», — добавили в СК России.

Следователи устанавливают данные украинских силовиков, причастных к совершению преступлений, для привлечения к уголовной ответственности.

Девочка погибла в Ворошиловском районе Донецка. В 15:30 мск вооруженные формирования Украины выпустили по городу 15 снарядов калибром 155 мм. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы.

Утром во вторник при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли два человека. Еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022