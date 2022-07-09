Два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле Донецка

Два человека погибли в Донецке в результате обстрела города украинскими боевиками. Об этом 9 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», — уточнил он.

Ранее в субботу вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Петровский районы города из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено шесть ракет.

Утром в этот же день ВС РФ уничтожили наносившие удары по Донецку американские гаубицы. Был взорван ангар со 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Накануне стало известно, что под огнем вооруженных сил Украины в ДНР погибли семь мирных жителей, еще 30 — получили ранения разной степени тяжести.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам. Так, 6 июля в результате атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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