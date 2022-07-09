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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган»

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО «Ураган»
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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. Об этом 9 июля говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:35 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено шесть ракет из БМ-27 «Ураган», — сообщается в Telegram-канале представительства.

Огонь велся со стороны Невельского к северо-западу от города.

Утром в этот же день украинские военные обстреляли Горловку, было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм. В результате массированного артобстрела были повреждены многоквартирные жилые дома. Пострадали 11 человек, двое из них несовершеннолетние.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса в связи с обострившейся в середине февраля ситуацией в регионе.

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