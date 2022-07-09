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Двое детей и девять взрослых пострадали из-за ударов ВСУ по Горловке
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Двое детей и девять взрослых пострадали из-за ударов ВСУ по Горловке

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Фото: Пресс-служба УНМ ДНР
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Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как уточнили в Народной милиции Донецкой Народной Республики, два украинских снаряда были выпущены по детской площадке на улице Бессонова.

В результате массированного артобстрела Горловки повреждены многоквартирные жилые дома. Пострадали 11 человек, двое из которых несовершеннолетние.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

Накануне стало известно, что под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР погибли семь мирных жителей, еще 30 — получили ранения разной степени тяжести.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам. Так, 6 июля в результате их атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса в связи с обострившейся в середине февраля ситуацией в регионе.

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