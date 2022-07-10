ВСУ вновь обстреляли Донецк

ВСУ выпустили пять снарядов из тяжелого вооружения по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Выпущенные по Донецку украинской стороной боеприпасы имели калибр 155 мм. Обстрел произошел в 07:55 по местному времени.

Информация о погибших или раненых пока не поступала.

8 июля мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что детский сад № 380 в Кировском районе Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Также украинские боевики повредили многоквартирный жилой дом № 57.

Корреспондент «Известий» показал кадры последствий обстрела Донецка. Одна из местных жительниц получила тяжелое ранение в ногу. Она рассказала, что в этот момент на улице раздавали воду.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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