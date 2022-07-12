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ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска за 15 минут выпустили 13 снарядов по Донецку
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за пятнадцать минут дважды обстреляли Донецк. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрелы были зафиксировны в 12:35 и 12:50 часов (совпадает с мск). В это время было выпущено 13 снарядов из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО.

Помимо Донецка обстрелу подверглись населенные пункты Широкая Балка, Горловка и Пантелеймоновка.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные радиоперехвата спецподразделений вооруженных сил республики, сообщил об угрозе нового ракетного удара по городу.

Украинские военные продолжают наносить удары по жилым районам Донецка. Так, утром в воскресенье был обстрелян Кировский район. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 мм из тяжелого вооружения. Затем в течение дня было нанесено еще несколько ударов.

Днем ранее, 9 июля, ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. В результате обстрела два человека погибли, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Всего за 146 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 5689 фактов ведения огня, из них 5360 с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов погибли 242 гражданских лица, в том числе 16 детей, ранения получили 1490 гражданских лиц, в их числе 83 ребенка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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