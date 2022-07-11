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Мэр Донецка предупредил об угрозе нового ракетного удара ВСУ по городу

Мюр Донецка Кулемзин: поступила информация об угрозе ракетного удара по Донецку
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести новый ракетный удар по Донецку. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Путин упростил получение гражданства для всех жителей Украины и Донбасса. Онлайн спецоперации 11 июля
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«По данным радиоперехвата спецподразделений вооруженных сил ДНР поступила информация об угрозе ракетного удара по городу Донецку», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Обстрелы города продолжаются на протяжении нескольких дней. Так, утром в воскресенье был обстрелян Кировский район Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 мм из тяжелого вооружения. Затем в течение дня было нанесено еще несколько ударов.

В этот же день военкор телеканала «Известия» Валентин Трушнин сообщил, что Донецк заволокло дымом из-за возникшего пожара после очередных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в городе ощущался сильный запах гари.

Предположительно, украинские националисты пытались попасть по шахте. На кадрах, которые предоставил другой военкор телеканала — Роман Польшаков — видно, что над местом между домами, куда пришелся удар, поднимаются клубы дыма.

Днем ранее, 9 июля, ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. В результате обстрела два человека погибли, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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