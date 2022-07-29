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Союзные войска штурмуют Авдеевку. Онлайн спецоперации 29 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Текстовая трансляция
Сегодня, 09:39
Молдавско-украинскую границу за сутки пересекли почти 6 тысяч украинцев, сообщила в пятницу пресс-служба пограничной полиции Молдавии.
Сегодня, 09:37
Совет Безопасности ООН не примет в пятницу заявления председателя в поддержку согласованной в Стамбуле «продуктовой сделки» по зерну, так как западные страны выступают против упоминания в документе меморандума РФ-ООН, подписанного одновременно с соглашениями, сообщил источник в Совбезе.
Сегодня, 09:30
Здание исправительной колонии повреждено в Еленовке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:22
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 500 боеприпасов, погиб мирный житель, еще 23 ранены, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:17
Восточный ствол шахты им. Засядько в Донецке обесточен в результате украинского обстрела, 33 горняка под землей, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
Сегодня, 09:04
Поставки газа из России в Европу по основным маршрутам — транзитом через Украину и по «Северному потоку» — в пятницу, 29 июля, ожидаются на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные газотранспортных операторов.
Сегодня, 09:03
Судно с зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор, заявил источник, знакомый с ситуацией. Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже «сегодня или завтра».
Сегодня, 08:37
Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании.
Сегодня, 08:37
Госдеп объявил о награде суммой до $10 млн за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которые, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, причастны к вмешательству в американские выборы в 2016 году.
Сегодня, 08:36
Положение прав человека в России вызвало тревогу у 38 стран-членов ОБСЕ, запущен Московский механизм для оценки ситуации, рассказали в МИД Франции.
Сегодня, 08:32
Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны, сообщили в пресс-службе администрации Харьковской области.
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