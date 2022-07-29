Союзные войска штурмуют Авдеевку. Онлайн спецоперации 29 июля

Текстовая трансляция



Молдавско-украинскую границу за сутки пересекли почти 6 тысяч украинцев, сообщила в пятницу пресс-служба пограничной полиции Молдавии.



Совет Безопасности ООН не примет в пятницу заявления председателя в поддержку согласованной в Стамбуле «продуктовой сделки» по зерну, так как западные страны выступают против упоминания в документе меморандума РФ-ООН, подписанного одновременно с соглашениями, сообщил источник в Совбезе.



Здание исправительной колонии повреждено в Еленовке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 500 боеприпасов, погиб мирный житель, еще 23 ранены, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Восточный ствол шахты им. Засядько в Донецке обесточен в результате украинского обстрела, 33 горняка под землей, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.



Поставки газа из России в Европу по основным маршрутам — транзитом через Украину и по «Северному потоку» — в пятницу, 29 июля, ожидаются на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные газотранспортных операторов.



Судно с зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор, заявил источник, знакомый с ситуацией. Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже «сегодня или завтра».



Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании.



Госдеп объявил о награде суммой до $10 млн за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которые, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, причастны к вмешательству в американские выборы в 2016 году.



Положение прав человека в России вызвало тревогу у 38 стран-членов ОБСЕ, запущен Московский механизм для оценки ситуации, рассказали в МИД Франции.