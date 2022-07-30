Пентагон назвал случайным удар украинцев по СИЗО в Еленовке. Онлайн спецоперации 30 июля

Россиян, которые пересекают латвийскую границу, заставляют
подписывать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса. Эта мера объясняется устранением угроз национальной безопасности страны. Въезд в Латвию запретили пока 62 гражданам.
Жители Харьковской области получат первые российские паспорта уже в августе, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Украинские войска ночью нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской гидроэлектростанции, передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховской районной администрации Херсонской области Владимира Леонтьева. ПВО отразила удары, ГЭС не пострадала.
Украинцы ударили по СИЗО в Еленовке, где содержались плененные боевики батальона «Азов», чтобы избежать трибунала над ними, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. После их показаний потребовалось бы привлечь к суду ряд глав государств НАТО.
«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент [Украины Владимир] Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы стали бы давать показания», — написал он в Telegram-канале.
Украинские войска пять раз с начала дня обстреляли населенные пункты ДНР, следует из сводки представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Под огонь попали Донецк и Минеральное, всего выпущено 14 снарядов калибром 152 мм, 12 снарядов калибром 122 мм и еще пять 155-миллиметровых.
Минобороны показало боевую работу группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. Они выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных формирований Украины, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиаподдержке подразделений.
Рейтинг президента США Джо Байдена впервые упал
ниже 40%. По данным социологической службы Gallup, ни один американский лидер, избранный на первый срок, не имел более низкого среднего показателя в VI квартале.
Германия находится на пути нового раскола, заявил
Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». По его словам, немецкие СМИ демонстрируют общественности информацию о том, что Путин желает посеять смуту в стране и добиться отставки действующего правительства. Он отметил, что если мнение человека начинает расходиться с этим, его сразу же считают «путинским».