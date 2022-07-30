Пентагон назвал случайным удар украинцев по СИЗО в Еленовке. Онлайн спецоперации 30 июля

Киев ударил по следственному изолятору в поселке Еленовка (ДНР), пытаясь организовать побег военнопленных, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В Пентагоне уверены, что ВСУ «не хотели этого делать». Тем временем российская армия нанесла удары по украинским резервам в Киевской и Черниговской областях. В Европе же продолжают искать способы снизить последствия отказа от российского газа. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, ЕС сократил закупки уже вдвое. Что происходит на Украине, в России и в мире 30 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».