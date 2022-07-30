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Пентагон назвал случайным удар украинцев по СИЗО в Еленовке. Онлайн спецоперации 30 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости
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Киев ударил по следственному изолятору в поселке Еленовка (ДНР), пытаясь организовать побег военнопленных, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В Пентагоне уверены, что ВСУ «не хотели этого делать». Тем временем российская армия нанесла удары по украинским резервам в Киевской и Черниговской областях. В Европе же продолжают искать способы снизить последствия отказа от российского газа. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, ЕС сократил закупки уже вдвое. Что происходит на Украине, в России и в мире 30 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:59
Россиян, которые пересекают латвийскую границу, заставляют подписывать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса. Эта мера объясняется устранением угроз национальной безопасности страны. Въезд в Латвию запретили пока 62 гражданам.
Сегодня, 09:48
Жители Харьковской области получат первые российские паспорта уже в августе, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Сегодня, 09:37
Украинские войска ночью нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской гидроэлектростанции, передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховской районной администрации Херсонской области Владимира Леонтьева. ПВО отразила удары, ГЭС не пострадала.
Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:14
Украинцы ударили по СИЗО в Еленовке, где содержались плененные боевики батальона «Азов», чтобы избежать трибунала над ними, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. После их показаний потребовалось бы привлечь к суду ряд глав государств НАТО. «За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент [Украины Владимир] Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы стали бы давать показания», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 08:59
Украинские войска пять раз с начала дня обстреляли населенные пункты ДНР, следует из сводки представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Под огонь попали Донецк и Минеральное, всего выпущено 14 снарядов калибром 152 мм, 12 снарядов калибром 122 мм и еще пять 155-миллиметровых.
Сегодня, 08:31
Минобороны показало боевую работу группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. Они выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных формирований Украины, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиаподдержке подразделений.
Сегодня, 08:23
Рейтинг президента США Джо Байдена впервые упал ниже 40%. По данным социологической службы Gallup, ни один американский лидер, избранный на первый срок, не имел более низкого среднего показателя в VI квартале.
Сегодня, 08:13
Германия находится на пути нового раскола, заявил Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». По его словам, немецкие СМИ демонстрируют общественности информацию о том, что Путин желает посеять смуту в стране и добиться отставки действующего правительства. Он отметил, что если мнение человека начинает расходиться с этим, его сразу же считают «путинским».
Сегодня, 08:04
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