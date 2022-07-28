В ДНР сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела со стороны ВСУ
Мирный житель погиб из-за обстрела Киевского района Донецка. Об этом 28 июля сообщил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Вооруженные формирования Украины убили мирного жителя в Киевском р-не Донецка», — говорится в сообщении.
В штабе рассказали, что Куйбышевский и Кировский районы также подверглись обстрелу со стороны украинских военных, которые применили артиллерию калибра 152 мм.
В результате в Кировском районе получили ранения три человека, в Куйбышевском — трое жителей.
Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по поселку Гольмовский в пригороде Горловки. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, пострадали несколько местных жителей.
Накануне стало известно, что из-за обстрелов украинскими военными города Ясиноватая погиб мужчина.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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