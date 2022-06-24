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МВД ЛНР сообщило о 600 сдавшихся в плен украинских боевиках

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Около 600 украинских боевиков сдались в плен союзным силам под Лисичанском. Об этом в пятницу сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Под Лисичанском сдались в плен до 600 боевиков. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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По его словам, среди сдавшихся есть и раненые. Большая часть украинских националистов убежала через поселок Мирная Долина, отметил Киселев.

«Погибших в разы больше», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в котле под Лисичанском будет порядка 4,5 тыс. украинских военных.

Как отмечает «Лугансинформцентр», военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен в Горском, получили возможность связаться с родными в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Горском и Золотом сдались в плен более 40 бойцов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам пленных, с ними хорошо обращаются.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Как рассказал командир 6-го отдельного мотострелкового отряда Народной милиции ЛНР герой ЛНР Владимир Полуполтинных, в котле в районе Золотого могут оставаться около 500 бойцов ВСУ.

Ранее в пятницу в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что города Горское и Золотое полностью перешли под контроль сил ЛНР. Лисичанск находится в состоянии оперативного окружения. Кроме того, силы ЛНР подняли флаг РФ и республики у администрации Горского. Также у администрации водрузили знамя батальона теробороны «Призрак».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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