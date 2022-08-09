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Антонов уличил США в намерении максимально затянуть конфликт вокруг Украины

Посол Антонов: поставки военной помощи Киеву свидетельствуют об отсутствии намерений у США урегулировать конфликт мирным путем
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Фото: Соцсети
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Пакет военной помощи Киеву, предоставленный американский стороной, свидетельствует об отсутствии планов у Вашингтона содействовать мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил российский посол в США.

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Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки таким образом всё больше втягиваются в конфликт в Донбассе и на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии России.

«На таком фоне особенно циничными выглядят заявления представителей администрации о том, что поставки ПВН (продукции военного назначения — Ред.) усилят позиции Киева за «вероятным» столом переговоров. Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединенных Штатов — максимально затянуть конфликт», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского посольства.

Антонов констатировал свое заявление актуальными вопросами, которыми задаются внутри Соединенных Штатов, в частности, в экспортной среде — какой процент предоставленной помощи доходит по назначению? Почвой для сомнений стали сообщения о мошеннических схемах в процессе транспортировки ПВН, что демонстрирует определенные трудности в замалчивании неприглядных аспектов военного содействия киевскому режиму.

Таким образом российским дипломат прокомментировал очередную поставку военной помощи Украине от США, о которой Пентагон объявил в понедельник, 8 августа. В денежном выражении пакет составил $1 млрд, в его состав вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также артиллерийские снаряды и тысяча переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin — согласно оценке Reuters, соответствующая поставка стала одной из крупнейших.

Ранее, 7 августа, в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS были приведена статистика, согласно которой большая часть (70%) поставляемого Украине оружия не доходит до фронта боевых действий. По данным авторов материала, это результат коррумпированности киевского режима. При этом американский конгресс расценил большую часть военной помощи как мошенничество.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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