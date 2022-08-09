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Глава Запорожья Балицкий заявил об усилении системы ПВО для защиты АЭС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Для защиты Запорожской АЭС будут усилены средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во вторник, 9 августа, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

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«Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Балицкого, станция работает в штатном режиме, линия электропередачи, поврежденная после ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ), восстановлена.

Ранее в этот день глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что обстрелы Запорожской АЭС представителями ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны.

Об опасности для всей Европы и мира ввиду неконтролируемого накачивания Украины западным оружием говорил и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что сторонники Зеленского подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС.

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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