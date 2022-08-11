Три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС

Три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Военно-гражданская администрация (ВГА) приказала сотрудникам станции перейти в более защищенное и безопасное место. В настоящий момент радиоактивный фон в норме, какого-либо загрязнения воздуха не фиксируется.

«Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, — в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — добавил Рогов.

Ранее в этот же день он рассказал о невозможности рабочих приступить к работе на АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ. На тот момент состоялись две атаки, так что «автобусы с персоналом последующей смены уже развернули обратно в Энергодар». Рогов отметил, что пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать специалисты предварительной смены.

Утром в четверг Рогов доложил об успешном отражении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) всех ночных попыток ВСУ атаковать город Энергодар, где и расположена АЭС.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа обвинил Украину в ядерном терроризме из-за атаки на АЭС. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС.

10 августа глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».