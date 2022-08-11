Реклама
Прямой эфир
Мир
Три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
The Telegraph заявила о крахе Британии из-за ситуации на Украине
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Высоковольтная линия подстанции «Каховская» повреждена при атаке ВСУ
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Призыв Риги прекратить выдачу турвиз россиянам назвали дискриминацией
Мир
В Британии спрогнозировали самое сильное падение реальной зарплаты за 100 лет
Мир
В Запорожье разработали план на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России
Сюжет:

Три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

Военно-гражданская администрация (ВГА) приказала сотрудникам станции перейти в более защищенное и безопасное место. В настоящий момент радиоактивный фон в норме, какого-либо загрязнения воздуха не фиксируется.

«Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, — в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — добавил Рогов.

Ранее в этот же день он рассказал о невозможности рабочих приступить к работе на АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ. На тот момент состоялись две атаки, так что «автобусы с персоналом последующей смены уже развернули обратно в Энергодар». Рогов отметил, что пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать специалисты предварительной смены.

Утром в четверг Рогов доложил об успешном отражении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) всех ночных попыток ВСУ атаковать город Энергодар, где и расположена АЭС.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа обвинил Украину в ядерном терроризме из-за атаки на АЭС. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС.

10 августа глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022