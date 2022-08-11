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МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил Украину в ядерном терроризме из-за обстрелов Запорожской АЭС. Об этом он заявил 11 августа.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

Он также предупредил, что действия Киева могут привести к катастрофе, превышающей масштабы аварии на Чернобыльской АЭС.

«В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС», — сказал Нечаев на брифинге.

Ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночные попытки атак Вооруженных сил Украины на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Атаки велись с помощью тяжелой артиллерии и беспилотников.

Как отметили власти Запорожья, нет сомнений, что Киев готовит провокацию на АЭС.

Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на вторую половину дня 11 августа из-за продолжающихся обстрелов станции.

В тот же день глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Также Волга рассказал, что планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют. Он добавил, что они прорабатываются в зависимости от ситуации.

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли ЗАЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. За два дня до этого радикалы дважды обстреляли территорию станции.

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее.

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