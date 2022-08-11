Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВФУ

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) всё больше приближают мир к ядерной катастрофе. Об этом в четверг, 11 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг станции.

Он подчеркнул: в случае реализации прогнозов по ядерной катастрофе вся ответственность за произошедшее ляжет на спонсоров киевского режима.

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», — указал дипломат в ходе выступления.

По словам Небензи, в настоящий момент радиационный фон на объекте находится в пределах нормы, однако при условии продолжения обстрелов со стороны украинских националистов повышение соответствующего показателя является вопросом времени.

«Происходящее в эти дни на ЗАЭС — кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяцев оставались без какой-либо международной реакции. В период с апреля по июль Киев совершил целый ряд провокаций против ЗАЭС с использованием ударных БПЛА, в том числе польского производства», — отметил дипломат.

Небензя выразил надежду, что визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС в скором времени состоится. Россия со своей стороны готова оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. По мнению РФ, прибытие представителей МАГАТЭ на ЗАЭС важно организовать как можно скорее, возможно, даже еще до конца августа, уточнил он.

Артиллерия ВФУ 11 августа обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения, сообщили в российском Министерстве обороны. Там уточнили, что избежать катастрофы удалось благодаря своевременным действиям подразделения ВС РФ, защищающим работу предприятия.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов тогда же сообщил, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Он уточнил, что радиоактивный фон в норме, какого-либо загрязнения воздуха не фиксируется.

Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий добавил, что власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными формированиями Украины по хранилищу ядерных отходов. Он уточнил, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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