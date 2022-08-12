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Небензя опроверг использование Россией ядерных объектов в военных целях

Постпред РФ Небензя: Запорожская АЭС является гражданским объектом, что позволило РФ взять его под охрану
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Фото: TASS/Zuma
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Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану, о чем в четверг, 11 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Как заметил дипломат, тактика использования гражданских объектов и мирного населения в качестве живого щита в рамках ведения боевых действий активно применяется вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Российские военнослужащие, напротив, обеспечивают охрану безопасности Запорожской АЭС, отражая атаки националистов.

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«Хочу подчеркнуть, что каждый раз, когда ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.) наносили удары по ЗАЭС, катастрофы удавалось избежать лишь благодаря самоотверженным совместным действиям работников станции и российских военнослужащих, оказывавших им всестороннюю экстренную помощь. Когда необходимо, пожарные и аварийные расчеты, а также наши военнослужащие работают «рука об руку». Это наглядно говорит о том, что между нашими военными и украинскими специалистами станции налажена абсолютно нормальная коммуникация», — приводятся слова дипломата в стенограмме, опубликованной на сайте российского постпредства.

В рамках того же выступления Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

11 августа, в день заедания Совбеза, артиллерия ВФУ в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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