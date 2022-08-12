Небензя опроверг использование Россией ядерных объектов в военных целях

Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану, о чем в четверг, 11 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Как заметил дипломат, тактика использования гражданских объектов и мирного населения в качестве живого щита в рамках ведения боевых действий активно применяется вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Российские военнослужащие, напротив, обеспечивают охрану безопасности Запорожской АЭС, отражая атаки националистов.

«Хочу подчеркнуть, что каждый раз, когда ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.) наносили удары по ЗАЭС, катастрофы удавалось избежать лишь благодаря самоотверженным совместным действиям работников станции и российских военнослужащих, оказывавших им всестороннюю экстренную помощь. Когда необходимо, пожарные и аварийные расчеты, а также наши военнослужащие работают «рука об руку». Это наглядно говорит о том, что между нашими военными и украинскими специалистами станции налажена абсолютно нормальная коммуникация», — приводятся слова дипломата в стенограмме, опубликованной на сайте российского постпредства.

В рамках того же выступления Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

11 августа, в день заедания Совбеза, артиллерия ВФУ в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».