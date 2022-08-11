Небензя предупредил спонсоров Киева об ответственности за ядерную катастрофу

Западные спонсоры киевского режима понесут ответственность за возникновение ядерной катастрофы в результате обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом в четверг, 11 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг объекта.

«Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — отметил постпред РФ в ходе выступления.

Он предупредил о нарастании риска мировой ядерной катастрофы по мере учащения обстрелов Запорожской АЭС, которая по масштабу будет сопоставима с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.

Артиллерия ВФУ 11 августа обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения, сообщили в российском Министерстве обороны. Там уточнили, что избежать катастрофы удалось благодаря своевременным действиям подразделения ВС РФ, защищающим работу предприятия.

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