Карчаа сообщил о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС

Несколько лидеров европейских стран в ночь на 5 июля провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским. Убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло», — заявил он в беседе с ТАСС.

Карчаа уверен, что до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, напряжение в вопросе ситуации на ЗАЭС будет сохранено.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС. Она заявила, что, если это действительно произойдет, последствия затронут весь мир. Тем временем Захарова обратила внимание, что американские и британские власти не находят в этой ситуации угрозы для себя.

Карчаа 4 июля указал на рассмотрение ВСУ нескольких вариантов удара по Запорожской атомной электростанции. Он предположил, что, если атака пройдет неудачно, Киев может прибегнуть к использовании «Точки-У» с головкой, начинив ее радиоактивными материалами.

Ранее, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты электростанции.

Украинский лидер 22 июня сказал о получении от Службы безопасности Украины информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль Российской Федерации после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября прошлого года за АЭС наблюдают члены МАГАТЭ.