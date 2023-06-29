Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС

Заявления президента Украины Владимира Зеленского могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. Об этом 29 июня высказался советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.



«Вся эта дешевая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они [украинская сторона] к чему-то достаточно страшному», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live»., говоря об утверждении Зеленского, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС.



Также он считает, что на данный момент происходит поиск возможностей, чтобы легализовать вхождение НАТО в конфликт «по полной программе».



По мнению советника гендиректора концерна «Росэнергоатом», нужно предпринять дополнительные меры по защите Запорожской АЭС. Он полагает, что украинская сторона может применить «грязную бомбу» или нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции, чтобы добиться искусственного радиационного заражения.

Зеленский 22 июня заявил, что получил от Службы безопасности Украины данные об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал страны обратить внимание на эту информацию. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью данные обвинения в адрес Москвы.



20 июня постпред России в Вене Михаил Ульянов рассказал «Известиям», что украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра ЗАЭС.



15 июня делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный, работы насосов не требуется.



Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.