Ульянов заявил о нарушении ВСУ режима тишины во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 20 июня сообщил постпред России в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям».

«Украинские военнослужащие попытались выдвинуться в направлении населенного пункта Васильевка, через который пролегает маршрут ротации. Как я понимаю, это было и нарушением гарантий безопасности, которые давал Киев, и нарушением режима тишины. Но эту вылазку российские войска успешно отбили», — сказал он.

При этом, как подчеркнул Ульянов, Гросси включил эту информацию в сводки по итогам визита на ЗАЭС, однако не указал, кто именно открыл огонь.

«Дескать, он находился в стороне, лично ничего не наблюдал, слышал только звуки боя», — добавил постпред России в Вене.

15 июня делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный, работы насосов не требуется.

Гендиректор агентства также рассказал, что осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна, где несколько дней назад были обнаружены осколки снаряда гаубицы М777 производства США, числящиеся на вооружении украинской армии. По его словам, специалисты миссии обнаружили как минимум три поврежденных участка труб, по которым проходит техническая вода для охлаждения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, в том числе внутри самих реакторов.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 м до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.