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В США допустили возможность заставить Зеленского принять утрату территорий

Экс-советник Пентагона Пайн: США могут заставить Зеленского принять утрату территорий
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Соединенные Штаты Америки могут заставить Украину пойти на мирные переговоры и выдвинуть для этого свои условия — в частности, признать изменившиеся территориальные реалии. Об этом 14 июня заявил бывший эксперт Пентагона, а ныне советник кандидата на пост президента США на праймериз от Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн.

Согласно плану, который представил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский должен подписать с Россией мирное соглашение, в котором будут закреплены произошедшие во время конфликта территориальные изменения, когда под контролем киевских властей остается только 82% от изначальной территории, пишет «Газета.Ru».

«США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», — сообщил Пайн в интервью изданию Myśl Polska.

Пайн уверен, что без военной и финансовой поддержки Зеленский не сможет продолжать конфликтовать с Россией. Он также считает, что у США и НАТО нет причин продолжать вражду с Москвой. Как заявил бывший советник Пентагона, у России нет никаких агрессивных планов по отношению к Европе, а кризис на Украине спровоцировал сам военный блок.

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Ранее, 12 июня, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта могут приблизиться после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, в случае успеха это может «укрепить позиции» киевского режима за столом переговоров.

13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

9 июня Путин подчеркнул, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

31 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Зеленский решит самостоятельно, присутствовать ли России на мирных переговорах по Украине. Вашингтон не будет давить на союзника с целью возобновить переговоры, подчеркнул он.

Как заявил 5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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