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Блинкен заявил о шансе для переговоров после наступления Украины

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта могут приблизиться после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник, 12 июня.

По его мнению, в случае успеха это может «укрепить позиции» киевского режима за столом переговоров, передает France24.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день выразил мнение, что контрнаступление ВСУ может продлиться несколько недель или месяцев. Он также уверен, что успех позволит начать переговоры на «хороших условиях».

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10 июня украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления. Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что стратегических резервов ВСУ хватит максимум еще на пять или шесть дней, после чего их использование станет бесполезным.

Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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