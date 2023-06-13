Блинкен заявил о шансе для переговоров после наступления Украины
Переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта могут приблизиться после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник, 12 июня.
По его мнению, в случае успеха это может «укрепить позиции» киевского режима за столом переговоров, передает France24.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день выразил мнение, что контрнаступление ВСУ может продлиться несколько недель или месяцев. Он также уверен, что успех позволит начать переговоры на «хороших условиях».
10 июня украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления. Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что стратегических резервов ВСУ хватит максимум еще на пять или шесть дней, после чего их использование станет бесполезным.
Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.