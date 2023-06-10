Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ведении армией страны контрнаступательных действий. На эту тему он высказался в субботу, 10 июня, в ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве.

Подробностей контрнаступления он не привел.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — сказал украинский лидер.

Он пообещал, что последствия наступления «все будем ощущать».

Ранее в субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать в ночное время на запорожском участке фронта. По его словам, общая группировка ВСУ на запорожском направлении превышает 100 тыс.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии, объяснил глава государства.

Президент добавил, что за пять дней наступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.