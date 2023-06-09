Путин заявил о начале украинского контрнаступления. Главное

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось. Об этом 9 июня заявил журналистам на встрече в Сочи президент России Владимир Путин. По словам главы государства, об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии.

О контрнаступлении ВСУ

Российский лидер сообщил, что интенсивные бои ведутся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уже пять дней. Тем не менее, за это время противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

«Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации, правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений», — подчеркнул Путин.

О современном российском вооружении

Особенную роль, указал президент, в срыве планов противника играет современное российское вооружение. Он также признал, что этого вооружения на данный момент не хватает, но оборонно-промышленный комплекс России развивается достаточно быстро, чтобы решить этот вопрос.

«Я уверен — все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что на данный момент в стране идет интенсивное наращивание производства современных вооружений.

О потерях украинской стороны

Российский лидер также сообщил, что за последние дни наблюдаются значительные потери среди украинских войск.

«Известно, что при наступательных операциях потери идут три к одному, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает вот эти классические показатели», — сказал он.

Путин подчеркнул, что эта трагедия является следствием событий, которые происходили в последние годы, и ответственность за нее целиком лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого стал государственный переворот 2014 года.

О наступательном потенциале ВСУ

Президент также прокомментировал информацию о том, что украинское контрнаступление «захлебнулось».

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», — указал он.

Глава государства выразил надежду, что военное руководство РФ трезво оценивает сложившуюся ситуацию и будет исходить из реального положения дел при планировании дальнейших действий российских сил.

Накануне, 8 июня, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытались прорвать оборону на запорожском направлении. В атаке участвовала 47-я механизированная бригада численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. Разведка вовремя заметила противника, ему был нанесен превентивный удар.

В результате наступление было остановлено, украинские силы потеряли до 350 человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. Глава Минобороны добавил, что за 7 июня ВСУ потеряли 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты и 38 боевых бронированных машин, а также три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.