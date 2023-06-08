Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 8 июня, пытались прорвать оборону на запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — заявил он.

По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

«На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава», — сообщил Шойгу.

Он отметил, что всего за 7 июня ВСУ потеряли 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты и 38 боевых бронированных машин, а также три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что собранность и стойкость российских военнослужащих, минные поля и работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

Также 8 июня источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. Как уточнил Рогов, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Он отметил высокую интенсивность боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.