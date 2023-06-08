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В Запорожской области заявили о «разбитых ВСУ» после атаки

Рогов заявил о «разбитых бандерлогах» после атаки в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 июня сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области

Он отметил, что собранность и стойкость российских военнослужащих, минные поля и работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

«Разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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Ранее в это день источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. Как уточнил Рогов, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Он отметил высокую интенсивность боя.

Отмечалось, что украинские боевики нанесли массированный удар по городу Токмак из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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