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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, город впервые подвергается такому интенсивному и длительному обстрелу.

«Важно понимать, что Токмак — одна из ключевых точек нашей обороны на Запорожском направлении», — отметил Рогов в своем Telegram-канале.

Предположительно, украинские боевики использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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Ранее в этот день источник «Известий» рассказал о боестолкновении ВС РФ с противником в Запорожье. Как уточнил Рогов, танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Накануне оперативные службы региона заявили, что в результате обстрела Молочанска (Запорожская область) погиб мирный житель. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести. Город попал под огонь ВСУ в среду. Прилеты были зафиксированы на территории литейного цеха завода. По предварительным данным, для атаки использовалась американская РСЗО HIMARS.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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