Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Молочанск в Запорожской области. Об этом 7 июня сообщают экстренные службы.

По предварительным данным, обстрел вели из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, он начался около 9:00. После попадания снарядов по городу пострадали два человека: они получили ранения.

«Прилеты зафиксированы на территории литейного цеха завода. Предварительно, обстрел велся из РСЗО HIMARS. По имеющейся информации, пострадали два человека», — передает ТАСС слова представителя оперативных служб.

В этот день представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские националисты также выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО.

Националисты Украины продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.