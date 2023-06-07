Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший вице-президент США Пенс объявил об участии в президентских выборах
Мир
Возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило умерла в 101 год
Мир
В Херсонской области запустили комплекс противоэпидемиологических мер
Экономика
Путин поблагодарил бизнесменов за работу по преодолению последствий санкций
Политика
Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября
Политика
ЦИК утвердила проведение ДЭГ в сентябре для 24 регионов
Общество
На спасателей в Новой Каховке сбросили взрывное устройство
Происшествия
Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае
Общество
Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Происшествия
ФСБ сообщила об аресте жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
Сюжет:

ВСУ обстреляли город Молочанск в Запорожской области

Оперативные службы Запорожской области: боевики ВСУ обстреляли город Молочанск
0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Молочанск в Запорожской области. Об этом 7 июня сообщают экстренные службы.

По предварительным данным, обстрел вели из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, он начался около 9:00. После попадания снарядов по городу пострадали два человека: они получили ранения.

«Прилеты зафиксированы на территории литейного цеха завода. Предварительно, обстрел велся из РСЗО HIMARS. По имеющейся информации, пострадали два человека», — передает ТАСС слова представителя оперативных служб.

За пушечный выстрел: ВС РФ продвинулись под Авдеевкой и Марьинкой
Российские войска отбрасывают артиллерию ВФУ на запад, не позволяя вести эффективный огонь по Донецку

В этот день представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские националисты также выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО.

Националисты Украины продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023