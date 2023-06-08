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На запорожском направлении началось боестолкновение

Рогов заявил, что ВСУ перешли в наступление танками в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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На запорожском направлении идет бой между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими войсками. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий».

Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Он отметил высокую интенсивность боя. Украинские боевики непрерывно ведут огонь из танков и артиллерии по позициям российских сил.

«В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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