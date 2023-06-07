Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд

Украинские формирования 6 июня продолжали попытки массированного наступления. Однако ни на одном участке линии боевого соприкосновения противник успеха не имел. За последние трое суток ВФУ потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, пять самолетов, два вертолета и другую военную технику. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства также отметил героизм солдат и офицеров, остановивших противника. С одним из них — младшим лейтенантом Юрием Желановым — поговорил президент Владимир Путин. Эксперты считают, что атаки противника продолжатся, но у нас достаточно сил, чтобы их сдержать. Самое главное, у нас есть преимущество в артиллерии и авиации.

Наступление остановлено

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что в течение трех последних суток ВФУ предприняли «давно обещанное наступление» на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Для этого было сосредоточено большое количество техники и живой силы.

По его словам, 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВФУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях.

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

— Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, — заявил глава военного ведомства.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, 23-я и 31-я украинские бригады не только понесли большие потери, но и частично утратили боеспособность. В настоящее время противник срочно проводит перегруппировку, а также пытается пополнить потери в личном составе и технике. Между тем ВФУ продолжают попытки атаковаться российскую оборону в районе Времьевского выступа. Две ротные тактические группы при поддержке бронетехники были остановлены огнем российских войск

Также Сергей Шойгу рассказал, что 5 июня ВФУ предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Противник был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной.

— Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери, — заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу особо отметил умелые действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации при отражении наступления. Они применили 50 противотанковых управляемых ракет.

— В результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин, — сказал он.

По данным министра обороны, з а три дня активных боевых действий на всех направлениях потери вооруженных формирований Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

Сергей Шойгу рассказал, что, к сожалению, не обошлось и без потерь с нашей стороны.

Фото: REUTERS/PLANET LABS PBC

— Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, — сообщил министр.

Также Сергей Шойгу рассказал, что подрыв сооружений Каховской ГЭС в ночь на 6 июня был совершен украинской стороной, для того чтобы перебросить часть сил с херсонского на другие направления.

Бои идут уже три дня, ВФУ несут потери, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— То, как противник пытался на белгородском направлении отвлечь наши силы и морально подавить население и как организовал теракт на дамбе, говорит о том, что сейчас они пускаются во все тяжкие, — сказал он. — Делают всё для того, чтобы хотя бы частично выполнить задачи, которые возлагали на пресловутое контрнаступление. Уверен, у нас достаточно сил, чтобы держаться. Самое главное, у нас есть преимущество в артиллерии и в авиации.

Эксперт отметил, что у нас очевидное превосходство в воздухе, тем более что, наступая, ВСУ выходят из-под «зонтика» своего ПВО.

— Остатки их авиации еще пытаются действовать, но мы видим, как их практически каждый день сбивают. По меньшей мере, ближайшую неделю будут идти серьезные бои, — отметил он.

Президент поговорил с героем

Сергей Шойгу сообщил, что отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

— Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева, — сказал министр.

Эти подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

— Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника, — отметил министр.

Позднее стало известно, что президент Владимир Путин поговорил по телефону с Юрием Желановым. О беседе с главой государства рассказал сам офицер.

— Связали нас — и поговорили. <...> Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением, — сказал военнослужащий, получивший звание Героя России.

Он признался, что ему было очень приятно поговорить с президентом.

— Меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания, — добавил Юрий.

Берховка в наших руках

Атаки ВФУ были отбиты и на других направлениях. В Минобороны РФ 6 июня рассказали, что в районе Артемовска активными действиями Южной группировки успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВФУ в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе Берховки. Обхода и вклинения в нашу оборону подразделений ВФУ не допущено.

Фото: РИА Новости

В военном ведомстве особо подчеркнули, что Берховка находится полностью под контролем российских войск.

— Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности, — подчеркнули в Минобороны РФ.

В ходе боев за сутки уничтожено более 260 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО «Град», три САУ «Гвоздика», одна Cezar производства Франции и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Танки расчищают путь

Российские военные на южном направлении уничтожили с помощью гаубиц Д-30 опорный пункт противника и расчистили путь танковому взводу из Бурятии. За боями на южном направлении наблюдал военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

По словам военкора, мощь гаубицы Д-30 поражает. Снаряд весит больше 20 кг, поэтому в расчете — четыре человека. Быстро и слаженно заряжают орудие.

— Расчет ПТУР мешал нашим танкам проходить дальше. И поступила команда на его уничтожение. Мы получили данные, корректировали нас по огню. Цель была поражена, танки едут дальше, — рассказал командир гаубицы Д-30 с позывным Седой.

Гаубицы Д-30 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Подразделение может двигаться дальше сразу после того, как дорога расчищена.

В маскировочных сетях и навесе от БПЛА Т-80 стал неузнаваем. В этом батальоне внешний вид техники — настоящее произведение военного искусства. Экипаж улучшил защиту танка. Теперь по его бокам прикреплены бревна, над люком натянута сетка.

— Дрон падает на сеть, граната взорвется тоже здесь, а не попадает в танк, например в люк, — объяснил исполняющий обязанности командира танковой роты с позывным Делика.

Танкисты, артиллеристы — каждое подразделение сейчас в максимальной боевой готовности. Наши военнослужащие отражают вылазки ВФУ и успешно предотвращают попытки наступления.

Сбиты самолеты и вертолеты

В ночь на 6 июня ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВФУ. Объект был поражен, цель удара достигнута, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 6 июня в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 385 человек и 44 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Кроме того, на Купянском направлении пересечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп, а также поражены подразделения ВФУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино в ЛНР и Торское в ДНР.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

В районах села Богдановка и Доброволье в ДНР, и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВФУ и 108-й бригады территориальной обороны.

Были сбиты три украинских самолета Су-25, два вертолета Ми-8. Перехвачены крылатая ракета Storm Shadow и противорадиолокационная ракета HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Над материалом работали: Алексей Рамм, Богдан Степовой, Юлия Леонова, Роман Крецул