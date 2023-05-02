Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре

Вооруженные силы РФ нанесли ряд мощных ударов по резервам, коммуникациям и тыловой инфраструктуре украинских формирований. 1 мая были поражены предприятия, осуществлявшие выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВФУ. Также ударам подверглись скопления войск, выдвигающихся на передовую. За три дня уничтожены несколько мест дислокации крупных сил противника, штабов и складов. Эксперты отмечают, что такие удары серьезно снижают атакующий потенциал, обескровливают ВФУ и в дальнейшем помогут нашей армии отразить возможное контрнаступление противника. Также 29 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поздравил со столетием спортивный клуб ЦСКА и вручил армейцам орден Александра Невского.

Не дошли до фронта

В ночь на 1 мая вооруженными силами РФ был нанесён групповой удар высокоточными ракетами воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в российском военном ведомстве.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки в ДНР.

Самолет Су-24 ВКС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, ВС РФ также нанесли комбинированный удар по украинским формированиям, выдвигающимися на линию боевого соприкосновения. Были задействованы высокоточные дальнобойные средства поражения, современные корректируемые боеприпасы, в том числе БПЛА. В итоге было сорвано передвижение и развертывание войск противника.

Ситуация, которая сейчас сложилась в зоне СВО, напоминает события лета 1943 перед Курской битвой, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Мы тогда сознательно ушли в оборону, а наши противники готовили решающее наступление, — объяснил он. — Но накопленные в тылу резервы рано или поздно надо выдвигать на передовую и, похоже, этот момент наступил. Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары. Они приходятся по штабам, скоплениям войск, а также по складам топлива и боеприпасов, дефицит или отсутствие которых сорвет любую атаку. В ночь на 1 мая был нанесен комбинированный удар дальней авиации ВКС РФ и кораблей Черноморского флота — одними из главных целей на этот раз целей были места сосредоточения противника и боеприпасов. Досталось и оставшимся украинским предприятиям, еще производящим оружие.

Корабль Черноморского флота ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам эксперта, такие удары серьезно обескровливают ВФУ и в дальнейшем помогут нашим ребятам отразить атаки противника.

Мощные удары наносились несколько дней подряд. По данным Минобороны РФ, 30 апреля в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВФУ и отряда сил специальных операций ВФУ в Константиновке в ДНР было уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, еще около 280 – эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска в ДНР уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВФУ.

29 апреля недалеко от Белогоровки в ЛНР поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВФУ. А в районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

Вечером 28 апреля корабли Черноморского флота РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВФУ «Херсон». Цель удара достигнута, сообщили в Минобороны России.

Штурм продолжается

За трое суток в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 2035 человек и 139 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника, завладев четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и сковывали ВФУ на северной и южной окраинах города.

Сотрудник ЧВК «Вагнер» в Артемовске Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Всего за трое суток на донецком направлении уничтожено свыше 1385 украинских военнослужащих и иностранных наемников и 78 единиц военной техники.

За три дня в Харьковской области, ДНР и ЛНР пресечены действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВФУ, в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ, а также в ДНР уничтожены склады боеприпасов 53-й механизированной бригады ВФУ, 72-й механизированной бригады ВФУ и 110-й бригады терробороны, в районе Угледара поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВФУ.

ПВО в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

100 лет ЦСКА

29 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов Центрального спортивного клуба армии со 100-летним юбилеем ЦСКА и вручил клубу орден Александра Невского. Церемония прошла в Центральном академическом театре Российской Армии.

— Сегодняшнее столетие говорит о многом, я не знаю в мире такого клуба, который бы имел такую историю как ЦСКА. Нет такого, клуба, который имел бы столько олимпийских наград, столько чемпионов мира. Хотя нет, такой клуб есть, — это ЦСКА, — сказал Сергей Шойгу.

По словам главы российского военного ведомства, историю определяют люди. За ЦСКА выступали такие спортсмены, как Всеволод Бобров, Анатолий Тарасов, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, которые делали «историю нашей страны».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Он отдельно поблагодарил ветеранов, которые способствовали сохранению клуба в непростые для страны времена.

— В каком бы городе страны не был, ты всегда видишь либо объекты ЦСКА, либо людей ЦСКА, либо школы ЦСКА. Это все продолжает разрастаться, и я сегодня хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам, тренерам, которые в тяжелые времена, начиная с 90-х годов и до 2000-го года, сумели сохранить то, что сегодня представляет из себя ценность, — отметил глава военного ведомства.

Также в рамках торжественного мероприятия традиционно состоялось вручение премии «Армеец года». К 100-летию спортивного клуба было учреждено пять специальных номинаций — эти награды получили спортсмены и ветераны ЦСКА.