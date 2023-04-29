Ракетный отстрел: ВС РФ наносят массированные удары по украинским резервам

В ночь на 28 апреля ВКС России нанесли групповой ракетный удар по пунктам дислокации резерва ВФУ. Цель достигнута, выдвижение противника в районы боевых действий пресечено, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что сейчас украинские силы готовятся к контрнаступлению и наши армия и флот делают все, чтобы его сыграть на опережение и обескровить противника. Также в этот день ВУФ обстреляли из РСЗО Донецк — погибли девять мирных жителей, включая ребенка, девятнадцать были ранены. А в районе Константиновки в ДНР наши ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска.

Резервы не дошли

ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВФУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ 28 апреля.

— Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено , — констатировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это уже второй серьезный ракетный удар за неделю. Днем ранее корабли Черноморского флота своим огнем сорвали выдвижение в район боевых действий подразделений морской пехоты ВФУ.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сейчас украинские силы готовятся к контрнаступлению и наши армия и флот делают все, чтобы его заранее обескровить, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Бьют по всем направлениям и не только ночью, — объяснил он. — Удары приходятся не только по войскам, но и по коммуникациям, а также командным пунктам. Зная противника, можно предположить — он что-то готовит к 9 мая. Но мы не даем ему преподнести «сюрприз», играем на опережение и делаем это серьезно. Мы давно так сильно не били по военной инфраструктуре.

Донецк под огнем

28 апреля около часа дня украинские боевики совершили очередной террористический обстрел Донецка. Снова, как и при обстреле кафедрального собора на Пасху, была использована чехословацкая реактивная система залпового огня «Вампир» калибром 122 мм (аналог «Града»).

Большая часть снарядов пришлась по территории Республиканского травматологического центра, были ранены несколько человек. Также уничтожен единственный в ДНР аппарат МРТ. Прямое попадание снаряда пришлось в маршрутку на улице Университетской. В нем погибло семь человек, включая ребенка, а в общем от удара — девять горожан. В республиканский травматологический центр доставили 19 раненых, сообщили в Минздраве ДНР. Часть снарядов попала в жилые дома и объекты инфраструктуры.

Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке, в результате которого один снаряд попал в автобус, где находились люди Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

В очередной раз по зонам плотной застройки применяется площадное оружие, что явно указывает на террористический характер обстрелов. По характеру разлета ракет можно сказать, что точкой прицеливания был именно больничный комплекс. Он не является военным объектом и должен находиться под защитой международных конвенций.

Несмотря на продвижение наших войск, Донецк всё еще находится в зоне досягаемости артиллерии противника.

Артиллерийские снайперы

В южном секторе зоны СВО российские подразделения готовятся встретить анонсированное ВФУ контрнаступление. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков посмотрел, как наши артиллеристы методично отрабатывают по обнаруженным целям.

На уничтожение артиллерийской позиции ВФУ отправились два расчета «Торнадо-Г». Это улучшенная версия классической РСЗО «Град». У обновленной машины более совершенная система управления огнем — со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей.

Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Фото: РИА Новости

В своем секторе эта мобильная группа из двух «Торнадо-Г» нарасхват. Всего пару дней назад наши «реактивщики» накрыли точным огнем 12 грузовиков с боевиками.

На огневую позицию выдвигаются, соблюдая все необходимые меры предосторожности. С впереди идущим держится дистанция 300 метров — для безопасности. Боевые машины РСЗО прибывают на огневую.

— Чтобы нанести удар у нас есть семь минут. Времени достаточно, чтобы уничтожить цель, — объяснили бойцы.

Этого времени хватило, чтобы нанести удар по противнику и покинуть огневые позиции, не попав под ответный удар. По рации сообщают, что расположение батареи ВФУ поражено.

В это же время САУ «Акация» начинают бить по тылам противника.

Работа самоходной артиллерийской установки «Акация» Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— У ВФУ была ротация. Наша разведка обнаружила скопление техники, нанесли удар, — рассказал военный с позывным Грань.

После выполнения огневой задачи САУ быстро покидают позиции. Украинцы не успевают нанести точный ответный удар — их снаряды рвутся на уже на покинутых нашими самоходками огневых позициях.

Уничтожен штаб обороны Артемовска

28 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 565 человек и 32 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском Минобороны.

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Подразделения Воздушно-десантных войск и Южной группировки войск на флангах пресекали попытки ВФУ завести в город дополнительные резервы.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ракетными войсками в районе Константиновки в ДНР поражен украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения Иностранного легиона.

За сутки на донецком направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре бронемашины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30.

ВКС России в районе населенного пункта Дробышево в ДНР сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В Харьковской и Запорожской областях пресечены действия трех диверсионных групп.

Десантники атакуют

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Десантно–штурмовое подразделение гвардии лейтенанта Николая Катунина освобождало один из населенных пунктов. В лесополосе Николай обнаружил группу боевиков, превышающую числом десантников. Несмотря на это наше подразделение внезапно атаковало. В ходе боя десантники нанесли существенный урон противнику, уничтожив большое количество живой силы и бронетехники, а также склад с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометам.

Фото: РИА Новости

Колонна старшины автомобильной роты прапорщика Алима Дзамихова при передислокации попала под огонь ВФУ. В результате было повреждено несколько машин, они уже не могли продолжать движение. Алим организовал погрузку военнослужащих в автомобиль и вывел машину из-под минометного обстрела противника. Благодаря профессиональным действиям Дзамихова было эвакуировано более 35 человек, в том числе военнослужащих получивших ранения, при этом он не допустил уничтожения вверенной ему техники.

Над материалом работали: Андрей Федоров, Дмитрий Астрахань, Алексей Рамм, Богдан Степовой.