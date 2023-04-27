«Любую атаку мы сможем отразить»

На донецком направлении продолжается наступление, но на некоторых участках возникла оперативная пауза — из-за погоды. Земля превратилась в непроходимое болото, и потому в районе Горловки, например, фронт остается стабильным. Российские войска удерживают занятые позиции, а ВФУ пытаются вести разведку боем — действуют малыми группами с применением бронетехники. Им отвечают бойцы 1-го армейского корпуса, которые уничтожают врага при попытке выдвижения. «Известия» побывали у артиллеристов 132-й бригады, увидели, как проходит повседневная работа расчетов, и узнали, какие сильные и слабые стороны есть у украинской контрбатарейной борьбы.

Затишье перед бурей

В Донбассе сейчас идут дожди. Грунтовые дороги превратились в вязкую грязь. Именно этим многие политики и военные эксперты объясняют относительное затишье на большей части участков фронта. Но украинская пропаганда и лидеры общественного мнения активно рекламируют свое будущее контрнаступление.

— Противник под Горловкой крупномасштабных действий не предпринимает, однако проводит разведку боем, малыми группами при поддержке бронетехники, прощупывает оборону. Активна и воздушная разведка прифронтовой территории. У них достаточно систем БПЛА, которые летают при любой погоде и на различных высотах. Мы боремся с этим: пэвэошники помогают, мы маскируемся, чтобы не выявить свои позиции , — рассказывает офицер-артиллерист 1-го Донецкого корпуса с позывным Натаныч.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В таких условиях бойцы стараются работать на упреждение. Артиллерия находится в постоянной готовности, в местах возможного выхода групп украинских боевиков ведется своя воздушная разведка. Часто удается поразить противника в момент выдвижения и не допустить его атак наших позиций — выхода в контактный бой, как это называют в армии.

Со стороны вражеской артиллерии уменьшение обстрелов отмечается уже не первую неделю. Плохая погода не дает возможности использовать все имеющиеся средства корректировки огня. Кроме того, противник несет потери в орудиях и дефицитных боеприпасах.

Натаныч относится к снижению активности артиллерии противника настороженно.

— Я вам хочу сказать, что количество обстрелов уменьшилось, но качество (стрельбы) у врага повышается. Думаю, это связано с тем, что противник использует современные натовские системы и расчеты у них сейчас обучены. Поэтому это затишье перед бурей. Они, скорее всего, проводят разведку, анализ. И этого не надо упускать из виду, — объясняет Натаныч.

Именно по этой причине горловские артиллеристы по-прежнему уделяют особое внимание смене огневых позиций, маневрам и маскировке.

По характеру работы контрбатарейных систем противника можно сделать вывод, что после потерь ВФУ смогли пополнить системы обнаружения (контрбатарейные радары). По крайней мере, их активность выросла под Горловкой. Но при грамотных действиях ПВО, прикрывающей артиллерию от беспилотников, одни радары не могут обеспечить противнику уверенного поражения наших орудий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы с этим уже столкнулись. И я могу уже с уверенностью сказать: погрешность в обнаружении у них присутствует, и довольно серьезная. Поэтому самый проблемный для них вопрос — это обнаружение наших позиций именно с беспилотников, которые могут непосредственно вести корректировку. А системы типа AN/TPQ не дают стопроцентной засечки, и если противник делает на них ставку, то они прогадают , — говорит Натаныч, подтверждая: в артиллерийских дуэлях визуальное наблюдение цели остается пока важнейшим фактором.

Стойкий город

В Горловке, которая пережила осаду и попытки блокады в 2014–2015 годах, не могут не обсуждать возможность украинского контрнаступления. Это один из самых пострадавших от боевых действий городов, подвергавшийся массовым террористическим обстрелам с первых дней атаки на Донбасс. И сегодня линия фронта проходит по окраине Горловки, а некоторые районы обстреливаются даже из стрелкового оружия.

— Любую атаку мы сможем отразить. И еще неизвестно, чем попытка наступления для них закончится. Поэтому одно могу сказать: победа будет за нами! — уверенно подводит итог Натаныч.

Орудие рядом с нами к этому моменту уже готово к работе. Цель плановая. Под дождем рисковать коптером нет смысла, но и давать врагу расслабиться тоже нельзя.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Артиллеристы по команде подносят из прикрытого полиэтиленом погребка снаряды и «порох» (так называют гильзы) и открывают огонь. Сработать необходимо быстрее чем за четыре минуты — столько времени требуется радарам противника на обнаружение района, из которого ведется огонь. Потом снова восстанавливается маскировка — даже черные шины оружия прикрывают камуфляжными чехлами, чтобы они не выдали пушку на фоне травы своим неестественным цветом.

Все продолжают ожидать окончания дождей, когда видимость улучшится и грунт подсохнет. Бой покажет, в какую сторону пойдет «наступление».