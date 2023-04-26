 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов сообщил о двух взрывах в Запорожье
Мир
США призвали НАТО самостоятельно решать вопрос о приеме Украины в альянс
Происшествия
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне СВО
Мир
Лавров призвал Лондон осознать последствия от ракет с обедненным ураном для ВСУ
Мир
Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Мир
Лавров назвал шизофренией идею о переговорах РФ и Украины после наступления ВСУ
Авто
АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada
Мир
Лавров призвал не вмешиваться мировое сообщество в конфликт в Судане
Спорт
Ряд теннисистов из РФ подписали декларацию для участия в Уимблдоне
Общество
Арестован поджигатель иномарки директора благотворительного фонда
Спорт
«Жирона» обошла «Реал Мадрид» в матче чемпионата Испании
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в поселке Сосьва
Армия
Бойцы ВС РФ ушли от удара украинской ПТУР под Кременной
/

Полк прибыл: в ЗВО возродили «самое воюющее» подразделение

Чем прославился 245-й мотострелковый в годы чеченских кампаний и какими будут его задачи сегодня
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вооруженных силах РФ вновь формируется 245-й гвардейский мотострелковый полк. В постсоветское время его называли самым воюющим. Полк принимал активное участие в обеих чеченских кампаниях: дважды штурмовал Грозный, затем Волчьи ворота, участвовал в боях за село Комсомольское. На всю страну подразделение стало известно, когда в апреле 1996 года попала в засаду и была разбита его тыловая колонна. В 2009 году полк расформировали. Сейчас он воссоздается в составе 47-й гвардейской танковой дивизии. Эксперты отмечают, что благодаря этому усилится западное и северо-западное направление, что особенно актуально с учетом вхождения Финляндии в НАТО.

Возрождение расформированного

Минобороны приняло решение возродить 245-й гвардейский мотострелковый полк, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. По словам наших собеседников, в настоящее время формирование воинской части уже идет. Личный состав получает технику, идет боевая подготовка. Новое подразделение вошло в состав 47-й гвардейской танковой дивизии Западного военного округа.

Полк получил широкую известность в ходе чеченских войн, где он участвовал в значимых событиях и понес серьезные потери.

— Традиция возрождать знаменитые полки не вчера родилась, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Дивизии в сухопутных войсках и ВДВ тоже возрождаются. 245-й полк легендарный и имеет богатую историю. Естественно, такое возрождение будет на пользу. Надо понимать, что традиции придется восстанавливать с нуля. Но в конечном счете, я думаю, всё получится.

Военнослужащий мотострелкового полка во время учений

Военнослужащий мотострелкового полка во время учений

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Эксперт отметил, что с формированием полка усиливается западное и северо-западное направление.

— Ранее Минобороны объявляло, что у нас создается несколько соединений на северо-западном направлении с учетом того, что Финляндия входит в НАТО, — напомнил Виктор Мураховский. — В последние годы сухопутную группировку усиливают на всех направлениях. В постсоветское время Сухопутные войска находились в загоне. Львиная доля средств приходилась на ВКС и флот. Но они остаются главной силой армии — так было, и так всегда будет.

Несломленные: как сражались за Родину герои «Молодой гвардии»
Юные патриоты сопротивлялись фашистским оккупантам до последней капли крови

Идет спокойное формирование той самой большой армии, от которой мы избавились в ходе военных реформ, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы восстанавливаем большую европейскую армию, которая будет способна решать любые задачи. А такая прославленная воинская часть, как 245-й полк, будет актуальна с учетом проведения специальной военной операции, — пояснил он.

Известная история

Родоначальником 245-го был 437-й стрелковый полк Красной армии. В декабре 1942 года он получил гвардейское звание и порядковый номер 137. В начале 1945-го принял участие в Варшавско-Познанской наступательной операции, в ходе которой освободил населенный пункт Гнезно. За это полк получил почетное наименование Гнезненский, орден Красного знамени и орден Суворова III степени.

В 1945 году переформирован в 62-й гвардейский механизированный, а в 1957-м — в 245-й гвардейский мотострелковый полк. Дислоцировался в ГДР в составе 47-й гвардейской танковой дивизии.

Советские танки в освобожденном Гнезно. 1945 год

Советские танки в освобожденном Гнезно. 1945 год

Фото: vk.com

После вывода из Германии полк оказался в поселке Мулино Нижегородской области. В постсоветские годы он заработал репутацию одного из «самых воюющих» в вооруженных силах. В январе 1995 года его направили в Чечню, где он участвовал в десятках боевых операций, в том числе в штурме Грозного, населенных пунктов Готы, Гойское, Ведено, Шатой и других. В июне 1995 года колонна полка попала в засаду в Аргунском ущелье и понесла значительные потери.

Солдатский раек: чем кормили красноармейцев во время ВОВ
Как тушенка, махорка и котелок с кашей стали символами фронтового быта

16 апреля 1996 года случилось одно из самых трагических событий той войны, которое потрясло всю страну, — гибель тыловой колонны 245-го полка неподалеку от населенного пункта Ярыш-Марды. В составе колонны перевозили молодое пополнение и материальное имущество. Крупная группа боевиков установила на дороге фугас, которым был подорван головной танк. После этого боевики в течение полутора часов расстреливали колонну из стрелкового оружия и гранатометов. В ходе боя погибли, по разным оценкам, от 73 до 95 военнослужащих.

Военнослужащие 245-го гвардейского мотострелкового полка в ГДР

Военнослужащие 245-го гвардейского мотострелкового полка в ГДР

Фото: ok.ru

— Полк имеет огромную, богатую историю, — отметил Владислав Шурыгин. — Печальную тоже, потому что именно они попали в засаду под Ярыш-Марды. Я был на месте этой засады, смотрел, как это всё происходило. Драматичность заключается еще в том, что это происходило в месте, где снимали финальные сцены фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Поскольку его заново восстанавливают, хочется пожелать совершенно другой судьбы. С другой стороны, две войны он отвоевал достойно. Я, честно говоря, был удивлен, что его тоже расформировали.

За полтора года участия в первой чеченской кампании полк потерял 231 человека, в том числе 25 офицеров и прапорщиков.

«Heстройная песня плескалась волной из квартала в квартал»
Как репортеры «Известий» рассказывали об окончании Великой Отечественной войны

В 1998 году 47-ю гвардейскую танковую дивизию преобразовали в базу хранения техники, а 245-й гвардейский мотострелковый полк вошел в состав 3-й мотострелковой дивизии, расположенной в Нижегородской области. Она считалась самым боеспособным соединением в Московском военном округе.

С октября 1999 по ноябрь 2001 года полк вновь участвовал в боевых действиях в Чечне. Это первая воинская часть, вошедшая на территорию республики. Его бойцы штурмовали Грозный, вели бои в районе села Комсомольское и Волчьих ворот Аргунского ущелья. 1 декабря 1999-го полк участвовал в тяжелом бою за Первомайское (пригород Грозного), где понес серьезные потери.

Военнослужащие 245-го гвардейского мотострелкового полка во время первой чеченской кампании

Военнослужащие 245-го гвардейского мотострелкового полка во время первой чеченской кампании

Фото: соцсети

Одна из рот попала в окружение. Группу, отправившуюся на деблокирование, возглавил заместитель командира полка гвардии подполковник Владимир Васильев. Он пал в бою. Тогда же погиб командир разведвзвода лейтенант Александр Соломатин — сын знаменитого советского генерала Виктора Соломатина. Оба были удостоены звания Героя России.

В ходе военной реформы в 2009 году 245-й полк расформировали. Тогда же Московский военный округ объединили с Ленинградском, в результате чего возник Западный военный округ.

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»
Как прошли парады Победы в Москве и других городах России

В последние годы в России начали возрождать части и соединения, расформированные в ходе реформ конца 2000-х – начала 2010-х. В феврале прошлого года была воссоздана 47-я гвардейская танковая дивизия, мотострелковым полком которой и стал 245-й.

В начале нынешнего года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В рамках мероприятий по укреплению границ по поручению президента численность вооруженных сил будет увеличена до 1,5 млн человек.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023