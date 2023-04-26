Полк прибыл: в ЗВО возродили «самое воюющее» подразделение

В Вооруженных силах РФ вновь формируется 245-й гвардейский мотострелковый полк. В постсоветское время его называли самым воюющим. Полк принимал активное участие в обеих чеченских кампаниях: дважды штурмовал Грозный, затем Волчьи ворота, участвовал в боях за село Комсомольское. На всю страну подразделение стало известно, когда в апреле 1996 года попала в засаду и была разбита его тыловая колонна. В 2009 году полк расформировали. Сейчас он воссоздается в составе 47-й гвардейской танковой дивизии. Эксперты отмечают, что благодаря этому усилится западное и северо-западное направление, что особенно актуально с учетом вхождения Финляндии в НАТО.

Возрождение расформированного

Минобороны приняло решение возродить 245-й гвардейский мотострелковый полк, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. По словам наших собеседников, в настоящее время формирование воинской части уже идет. Личный состав получает технику, идет боевая подготовка. Новое подразделение вошло в состав 47-й гвардейской танковой дивизии Западного военного округа.

Полк получил широкую известность в ходе чеченских войн, где он участвовал в значимых событиях и понес серьезные потери.

— Традиция возрождать знаменитые полки не вчера родилась, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Дивизии в сухопутных войсках и ВДВ тоже возрождаются. 245-й полк легендарный и имеет богатую историю . Естественно, такое возрождение будет на пользу. Надо понимать, что традиции придется восстанавливать с нуля. Но в конечном счете, я думаю, всё получится.

Военнослужащий мотострелкового полка во время учений Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Эксперт отметил, что с формированием полка усиливается западное и северо-западное направление.

— Ранее Минобороны объявляло, что у нас создается несколько соединений на северо-западном направлении с учетом того, что Финляндия входит в НАТО, — напомнил Виктор Мураховский. — В последние годы сухопутную группировку усиливают на всех направлениях. В постсоветское время Сухопутные войска находились в загоне. Львиная доля средств приходилась на ВКС и флот. Но они остаются главной силой армии — так было, и так всегда будет.

Идет спокойное формирование той самой большой армии, от которой мы избавились в ходе военных реформ, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы восстанавливаем большую европейскую армию, которая будет способна решать любые задачи. А такая прославленная воинская часть, как 245-й полк, будет актуальна с учетом проведения специальной военной операции, — пояснил он.

Известная история

Родоначальником 245-го был 437-й стрелковый полк Красной армии. В декабре 1942 года он получил гвардейское звание и порядковый номер 137. В начале 1945-го принял участие в Варшавско-Познанской наступательной операции, в ходе которой освободил населенный пункт Гнезно. За это полк получил почетное наименование Гнезненский, орден Красного знамени и орден Суворова III степени.

В 1945 году переформирован в 62-й гвардейский механизированный, а в 1957-м — в 245-й гвардейский мотострелковый полк. Дислоцировался в ГДР в составе 47-й гвардейской танковой дивизии.

Советские танки в освобожденном Гнезно. 1945 год Фото: vk.com

После вывода из Германии полк оказался в поселке Мулино Нижегородской области. В постсоветские годы он заработал репутацию одного из «самых воюющих» в вооруженных силах. В январе 1995 года его направили в Чечню, где он участвовал в десятках боевых операций, в том числе в штурме Грозного, населенных пунктов Готы, Гойское, Ведено, Шатой и других. В июне 1995 года колонна полка попала в засаду в Аргунском ущелье и понесла значительные потери.

16 апреля 1996 года случилось одно из самых трагических событий той войны, которое потрясло всю страну, — гибель тыловой колонны 245-го полка неподалеку от населенного пункта Ярыш-Марды. В составе колонны перевозили молодое пополнение и материальное имущество. Крупная группа боевиков установила на дороге фугас, которым был подорван головной танк. После этого боевики в течение полутора часов расстреливали колонну из стрелкового оружия и гранатометов. В ходе боя погибли, по разным оценкам, от 73 до 95 военнослужащих.

Военнослужащие 245-го гвардейского мотострелкового полка в ГДР Фото: ok.ru

— Полк имеет огромную, богатую историю, — отметил Владислав Шурыгин. — Печальную тоже, потому что именно они попали в засаду под Ярыш-Марды. Я был на месте этой засады, смотрел, как это всё происходило. Драматичность заключается еще в том, что это происходило в месте, где снимали финальные сцены фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Поскольку его заново восстанавливают, хочется пожелать совершенно другой судьбы. С другой стороны, две войны он отвоевал достойно. Я, честно говоря, был удивлен, что его тоже расформировали.

За полтора года участия в первой чеченской кампании полк потерял 231 человека, в том числе 25 офицеров и прапорщиков.

В 1998 году 47-ю гвардейскую танковую дивизию преобразовали в базу хранения техники, а 245-й гвардейский мотострелковый полк вошел в состав 3-й мотострелковой дивизии, расположенной в Нижегородской области. Она считалась самым боеспособным соединением в Московском военном округе.

С октября 1999 по ноябрь 2001 года полк вновь участвовал в боевых действиях в Чечне. Это первая воинская часть, вошедшая на территорию республики. Его бойцы штурмовали Грозный, вели бои в районе села Комсомольское и Волчьих ворот Аргунского ущелья . 1 декабря 1999-го полк участвовал в тяжелом бою за Первомайское (пригород Грозного), где понес серьезные потери.

Военнослужащие 245-го гвардейского мотострелкового полка во время первой чеченской кампании Фото: соцсети

Одна из рот попала в окружение. Группу, отправившуюся на деблокирование, возглавил заместитель командира полка гвардии подполковник Владимир Васильев. Он пал в бою. Тогда же погиб командир разведвзвода лейтенант Александр Соломатин — сын знаменитого советского генерала Виктора Соломатина. Оба были удостоены звания Героя России.

В ходе военной реформы в 2009 году 245-й полк расформировали. Тогда же Московский военный округ объединили с Ленинградском, в результате чего возник Западный военный округ.

В последние годы в России начали возрождать части и соединения, расформированные в ходе реформ конца 2000-х – начала 2010-х. В феврале прошлого года была воссоздана 47-я гвардейская танковая дивизия, мотострелковым полком которой и стал 245-й.