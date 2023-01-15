Несломленные: как сражались за Родину герои «Молодой гвардии»

«Молодая гвардия» — символ сопротивления нацизму, история тех, для кого Родина была дороже жизни. 80 лет назад, 15 января 1943 года, комсомольцы-подпольщики из Краснодона были казнены фашистскими оккупантами. Но молодогвардейцы остались рядом с нами — в книгах, легендах, кинофильмах. «Известия» вспоминают о героической жизни и гибели юных героев.

«Перед лицом родной многострадальной земли»

Гитлеровцы заняли донбасский город Краснодон 20 июля 1942 года. Быть может, это были самые черные дни войны. Враг рвался к Волге, к Сталинграду. Красная армия терпела неудачи и с большими потерями оставляла города. Но с первых дней оккупации в Краснодоне стали формироваться подпольные антифашистские группы, в которых задавали тон старшеклассники и вчерашние школьники. Одним из первых стал распространять листовки 17-летний смельчак Сергей Тюленин. И таких патриотов в шахтерском городке оказалось немало.

Вскоре в городе появились ячейки единой подпольной организации — «Молодой гвардии». Им удалось создать настоящий тайный фронт, который действовал с сентября 1942 года. Командиром и начальником боевого штаба организации избрали 22-летнего Ивана Туркенича, лейтенанта Красной армии. Он родился в Воронежской области, в боях на Дону попал в окружение, был ранен, оказался в плену, но бежал и тайно пробрался в оккупированный Краснодон. Комиссаром «Молодой гвардии» стал бывший школьный комсомольский вожак Виктор Третьякевич, успевший окончить партизанские курсы в Ворошиловграде. Он сражался в партизанском отряде с июля 1942 года, чудом остался жив и вскоре вернулся в родной город. Там он устроился работать в оркестр при шахтерском клубе, который стал одним из тайных центров сопротивления.

Все они были молоды, самому младшему исполнилось только 14, старшим совсем недавно перевалило за 20. В штаб организации входили Георгий Арутюнянц — ответственный за информацию, Иван Земнухов — помощник командира, Олег Кошевой — ответственный за безопасность, Василий Левашов — командир центральной группы, Сергей Тюленин — командир боевой группы. Чуть позже к ним присоединились две отважные девушки — Ульяна Громова и Любовь Шевцова.

Несломленные Пальто одного из основателей штаба организации «Молодая гвардия» Сергея Тюленина в Краснодонском областном ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия» в Краснодоне Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Клятва молодогвардейцев: «Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем, хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть 30 шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее, ни минуты не колеблясь. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

«Молодая гвардия» действует

Им удалось оборудовать подпольную типографию, потом — добыть радиоприемник, чтобы ловить голос Москвы. Записывая сообщения советского информбюро, печатали листовки, в которых рассказывали землякам правду о войне, о победах Красной армии, разоблачали ложь немецкой пропаганды, например о «райской» жизни советских людей, угнанных на работы в Германию. Выпускались там и временные комсомольские удостоверения. Словом, они старались не принимать «нового порядка» и жить как граждане СССР.

7 ноября, в день 25-летия Октябрьской революции, молодогвардейцы сумели вывесить красные флаги на конторе шахты и на крыше клуба. Для жителей города и для оккупантов это был важный знак — значит, наша страна не побеждена.

Они писали и распространяли листовки, собирали оружие, устраивали диверсии на угольных шахтах, иногда нападали на немецких солдат. Действовали дерзко. Подчас вешали карикатуры прямо на спины полицаям, в рыночной многолюдной суматохе засовывали листовки в карманы немецким солдатам.

Несломленные Кадр из кинофильма «Молодая гвардия» Фото: РИА Новости

За три месяца подпольной деятельности они успели многое. Немцы не могли добиться, чтобы на них работали краснодонские шахты. Подпольщики мешали откачивать воду, повреждали оборудование. Комсомольцам удалось освободить из концлагеря более 80 пленных красноармейцев. В День Конституции СССР подпольщики подожгли здание немецкой биржи труда, где хранились списки людей, которых наметили угнать на принудительные работы в Германию, — там значились тысячи имен. Несколько раз молодогвардейцы нападали на немецкие конвои, освобождали пленных и отнимали у оккупантов награбленное у мирных жителей добро.

Они знали, что Красная армия близко, и готовились к вооруженному выступлению против оккупантов, которое должно было стать прологом к освобождению города. Молодогвардейцам удалось собрать 5 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, более 15 тыс. патронов и 65 кг взрывчатки.

Шахта № 3-бис

Конечно, даже кратким опытом подпольной работы обладали лишь немногие из отважных комсомольцев. Молодогвардейцы совершали ошибки, были недостаточно осторожны. Но им удалось продержаться с сентября 1942 года до января 1943 года при почти полном отсутствии продуманной конспирации. Осенью о существовании в Краснодоне тайной организации патриотов не знали даже родители молодогвардейцев, от которых они тщательно скрывали свои тайны. Немцы же считали, что в город время от времени наведываются партизаны, и первое время приписывали им дела молодогвардейцев.

23 декабря юные патриоты решились на дерзкую акцию, которая оказалась для них роковой. Они напали на конвой грузовиков, который вез для оккупантов рождественские подарки. Почту из Германии ребята сожгли, а трофеи поделили.

Фото: РИА Новости Член подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» Иван Земнухов

Немцы с помощью полицаев начали розыск. В первый день нового года на рынке задержали 12-летнего мальчишку, который торговал сигаретами из того самого подарочного рождественского набора. Паренек признался, что случайно видел, как комсомольцы напали на немецкий грузовик, а сигаретами с ним расплатились за молчание Евгений Мошков и Виктор Третьякевич. В руки жандармерии попали и обертки от немецких конфет, которые молодогвардейцы не уничтожали, а опрометчиво разбрасывали.

Под Новый год на многих краснодонских улицах появилась такая листовка: «Смерть вам, немецкие оккупанты, и вам, их лакеи и изменники! Заверяем вас, что вы в последний pаз встречаете у нас Новый год! И не только у нас, но на всем свете. Больше вам не придется поднимать тост за «освобождение России». Сначала вас самих освободят от жизни. Красная армия скоро уж сотрет вас с лица земли». Но враги уже следили за подпольщиками.

В начале 1943 года начались облавы. Первым арестовали Евгения Мошкова — единственного коммуниста среди молодогвардейцев. Следом в руки полиции попали Третьякевич и Земнухов. А потом — еще десятки молодогвардейцев.

Молодогвардейцы понимали, что спасения нет, но жалели только о том, что не успели подготовить восстание в Краснодоне. «Прощайте, папа, прощайте, мама, прощайте, вся моя родня. Прощай, мой брат любимый Еля, больше не увидишь ты меня. Твои моторы во сне мне снятся, твой стан в глазах всегда стоит. Мой брат любимый, я погибаю, крепче стой за Родину свою. До свидания», — написала 15 января 1943 года на стене тюремной камеры Ульяна Громова.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Молодая гвардия»

Юношей и девушек зверски били, им ломали пальцы и ребра, выкалывали глаза, прижигали раны раскаленными прутьями, вырезали на спине звезды. Майе Пегливановой на допросах отрезали грудь, переломали ноги. Ивана Земнухова, Сергея Тюленина, Евгения Мошкова искалечили до неузнаваемости. Немцы считали, что за ними стоит большая организация, пытались выжать из молодогвардейцев любые сведения об их связях. Но комсомольцы держались стойко, со следователями не откровенничали. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» — эти слова для них были правилом жизни. Не добившись никаких сведений, гитлеровцы приняли решение расправиться с подпольщиками.

15 января ранним утром, когда еще не рассвело, их повели к шахте № 5-бис. Отправляясь на казнь, они хором пели старую песню «Замучен тяжелой неволей». Она звучала стройно, торжественно. Так, что страх пробирал самих палачей: победить такой народ невозможно.

Фото: РИА Новости Ствол шахты, где были казнены гитлеровцами члены подпольной организации «Молодая гвардия»

Первым в 53-метровую шахту столкнули еще живого Третьякевича. Он до последней минуты боролся, даже попытался столкнуть вместе с собой в шурф начальника полиции и начальника немецкой жандармерии. Не удалось. Вслед за ним казнили еще 49 молодогвардейцев. Некоторых расстреливали на месте, других сбрасывали в шахту живыми. В то утро были казнены 72 человека, из них 50 состояли в «Молодой гвардии». Несломленные герои Краснодона приняли мученическую смерть.

14 февраля 1943 года Красная армия освободила Краснодон. Командиры сразу узнали от местных жителей о расправе. На притоптанном снегу во дворе тюрьмы еще можно было увидеть следы крови замученных патриотов. В камерах на стенах остались последние послания героев.

Несломленные Похороны молодогвардейцев, Краснодон, февраль 1943 года Фото: РИА Новости/Дацюк

Только 14 активистам «Молодой гвардии» удалось скрыться из Краснодона. Они продолжили борьбу с захватчиками. Среди них был и Иван Туркенич. Со слезами на глазах он выступал на митинге 1 марта 1943 года, когда молодогвардейцев, извлеченных из глубокой шахты, похоронили с почестями в братской могиле в парке имени Комсомола в самом центре города. Командир продолжал сражаться в рядах Красной армии, получил звание капитана. Иван Туркенич погиб смертью героя в бою за польский город Глогув 14 августа 1944 года.

Священная память

18 февраля в газете Юго-Западного фронта «Сын Отечества» появилась небольшая заметка «Герои «Молодой гвардии», посвященная подвигу и гибели молодогвардейцев. Эта история, без преувеличения, потрясла миллионы людей. И неудивительно, что за книгу о подвиге молодогвардейцев взялся Александр Фадеев — главный писатель Советского Союза. Он приехал в Краснодон, многое увидел собственными глазами. Книга вышла в свет в 1946 году. Потом по личному указанию Иосифа Сталина Фадеев подкорректировал свой роман, усилив роль партийного руководства подпольной организации. На самом деле партийного подполья в оккупированном Краснодоне не было, хотя Туркенич и Третьякевич получали директивы от руководителя областного подполья Филиппа Лютикова, которого казнили вместе с молодогвардейцами возле той самой шахты.

Один из гитлеровских пособников на суде заявил, что организацию предал, не выдержав пыток, Виктор Третьякевич. В романе Фадеева действует организатор «Молодой гвардии», ставший предателем, Евгений Стахович. В нем узнавали Третьякевича. Сам писатель сомневался в вине командира. Неслучайно других героев Краснодона Фадеев представил под настоящими фамилиями, а вместо Третьякевича вывел собирательный образ. И все-таки книга, ставшая хрестоматийной, только усилила отношение к Третьякевичу как к предателю.

Несломленные Вечный огонь на могиле молодогвардейцев, Краснодон, 1967 год Фото: ТАСС/Роман Азриель

Лишь спустя 16 лет, в 1959 году, во время суда над Василием Подтынным, служившим заместителем начальника краснодонской городской полиции, стало известно, что Третьякевич стал жертвой клеветы. Он выдержал все пытки, никого не продал гестаповцам. Еще в начале 1960-х комиссара «Молодой гвардии» реабилитировали. Но в канон героев Краснодона, в честь которых называли комсомольские отряды, он не попал. А 22 сентября 2022 года указом президента России Владимира Путина Виктору Третьякевичу посмертно присвоили звание Героя России. Справедливость восторжествовала.

Сегодня город Краснодон вновь в составе России. И память о патриотах, отдавших жизни за Родину, для краснодонцев по-прежнему свята, как и для всех россиян.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»