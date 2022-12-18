 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
Мир
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Мир
Чрезвычайная комиссия Молдавии распорядилась повысить тарифы на электроэнергию
Мир
Посол покинул съезд соцпартии Сербии после лживого ролика об РФ
Мир
Однопартиец Байдена обвинил США и НАТО в убийстве мирных жителей Донбасса
Общество
Российский хоккеист канадского клуба London Knights умер в 18 лет
Армия
Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ
Мир
Spiegel сообщил о дефиците лекарств и жаропонижающих для детей в Германии
Мир
В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии
Мир
Шольц назвал причины прекратить поставки танков на Украину
Политика
В Крыму отметили решимость РФ после слов Зеленского о спецоперации
Мир
МИД назвал цензурой отзыв лицензий у шести русскоязычных каналов в Молдавии
/

Кунсткамера предварительного заключения: как в СССР отвечали за грабежи и убийства

Краткая история советского правосудия на примере дел маньяков и подпольных миллионеров
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка и писательница Ева Меркачева хорошо известна и своей гражданской позицией, и умением представить на суд читателя самые, казалось бы, скандальные происшествия без лишней сенсационности и жареных фактов. При этом серьезность она всегда сочетает с увлекательной манерой повествования — не стала исключением и ее новая книга, посвященная самым громким уголовным делам советских времен. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели — специально для «Известий».

Ева Меркачева

«Громкие дела: Преступления и наказания в СССР»

М.: Альпина Паблишер, 2023. — 278 с.

Книга, где собраны самые резонансные уголовные процессы советского периода, имеет своей главной целью дать характеристику эпохи, «в особенности ее социально-политических и нравственных начал», как пишет в предисловии доктор юридических наук А.В. Наумов. Кроме того, одна из важных тем книги — смертная казнь, которой закончилось большинство описанных в книге дел и о справедливости или необходимости которой читателю предлагается задуматься в каждом конкретном случае.

123

Фото: commons.wikimedia.org/Eva Merkacheva.
Ева Меркачева

Первый из них — осужденная по 64-й статье УК РСФСР («Измена Родине») Тонька-пулеметчица. Антонина Гинзбург служила у фашистов палачом в оккупированной Брянской области и была приговорена к высшей мере наказания в 1978 году. В финале этой истории «женщины-оборотня», долгое время скрывавшей свое прошлое, Меркачева приводит слова судьи, который принял непростое решение («Думал, что женщина могла и случайно оказаться палачом. Мне было жаль ее как мать, как жену участника войны»). Но в целом она на стороне большинства советских граждан, которые сочли приговор справедливым:

Автор цитаты

«Смертную казнь многие криминалисты считают в большей степени не наказанием, а местью общества. Но в случае с Антониной Гинзбург всё гораздо сложнее и тоньше. Это решение было почти философским. Если бы ей оставили жизнь, то фактически признали бы: у нее не было выбора (на чем она и настаивала). А выбор был. Он всегда есть»

Это тот редкий случай, когда Меркачева открыто встает в позицию осуждения. Как правило, собственные мнения и умозаключения она не навязывает, предпочитая, чтобы «характеристика эпохи» возникала в сознании читателя сама собой, по совокупности предъявленных ему подробностей. Что-то вроде итогового резюме можно обнаружить в заключительных строках, где вслед за множеством своих коллег, пишущих на пенитенциарную тематику, автор использует расхожую цитату якобы из Ф.М. Достоевского, в чьих текстах ее на самом деле невозможно обнаружить: «Об уровне цивилизации общества можно судить по его тюрьмам». Но тут уже не очень важно, кому именно этот афоризм принадлежит, главное, что Меркачева хочет продолжить мысль: «Об уровне жизни и ценностях общества можно судить по его судебным процессам».

123

Фото: «Альпина»
«Извините за выражение, атом»: что писал Сталину Михаил Булгаков
Кого в действительности испортил квартирный вопрос

Как ясно из книги, уровень жизни даже в советском обществе, декларировавшем равенство, был очень разный, у некоторых персонажей — совершенно умопомрачительный (до поры до времени). Например, у «теневой хозяйки Геленджика» Берты Бородкиной по прозвищу Железная Белла, единственной женщины в СССР, казненной за экономическое преступление (хотя в том, что казнь действительно состоялась, а злодейке не удалось скрыться благодаря влиятельным покровителям, Меркачева заставляет сильно усомниться). Собранное в книге досье содержит головокружительный послужной список взяточницы, начиная с официантки в столовой № 2 Краснодарского треста в 1946-м и заканчивая должностью управляющего Геленджикским трестом ресторанов и столовых Главкурорта Министерства торговли РСФСР, где Бородкина процветала, пока ее не арестовали 1 июня 1982 года.

Вероятно, фотоматериалы дела можно было издать отдельным альбомом, иллюстрирующим, как выросло благосостояние советского работника общепита, но Меркачева приводит лишь некоторые снимки протоколов с трогательной орфографией машинописного оригинала: «Обвиняемый Фатахов И.Б. опознает под № 3 шкурку меха писца, купленную им и переданную в качестве взятки Бородкиной Б.Н.» или «Обвиняемая Сизова А.Н. опознает под № 2 женское зимнее пальто с светлым воротником и манжетами из меха Ламы, приобретенное ею и обвиняемой Живониткиной Р.Б. и переданное в качестве взятки Бородкиной».

Фигурирует в «Громких делах» и «патриарх преступного мира» Вячеслав Иваньков по кличке Япончик, и его не то гражданская жена, не то просто боевая подруга и деловая партнерша Каля Никифорова, которой посвящена глава «Мать всех воров» СССР». В ее финале автор предостерегает от чрезмерной романтизации образа этой исключительной женщины:

Автор цитаты

«Последнее дело Кали — организация угона самолета, на котором она собиралась вылететь за границу, чтобы там пройти курс лечения. <...> История ее жизни не была в действительности ни красивой, ни романтичной. Вынужденная постоянно лавировать между всеми «огнями», вести несколько игр параллельно, тревожась за судьбы любимых мужчин, Каля себя довела до тяжелой болезни и, видимо, приняла решение умереть. Если бы она хотела жить — угнала бы и не один самолет»

Если взглянуть на описанные в книге судебные дела не в историко-социологическом, а в философском смысле, можно поразиться, насколько вообще широк, независимо от эпохи, диапазон человеческих проявлений. Здесь на одном конце спектра кошмарные монстры, «нелюди-садисты, не знающие, что такое совесть и сострадание», а на другом — вызывающие восхищение обладатели почти сверхчеловеческого интеллекта и силы духа. Один из них — главный положительный герой книги, единственный в истории России безрукий и безногий судья Юрий Пушкин, в 1950–1960-е годы работавший в Калининском областном суде. Это был не только судья-идеалист, веривший, что лучший суд — товарищеский, но и эталон профессионализма и бесстрашия, еще в советское время осуществлявший то самое «судебное следствие, которое так хотят вернуть в практику современных судов правозащитники».

123

Фото: «Альпина»

Рассказ о судье Пушкине хоть и заканчивается на печальной ноте, но все-таки немного сглаживает тягостное впечатление, которое оставляет дело маньяка Фишера (пусть и очищенное от самых жестоких подробностей) или компании глухонемых, игравших в карты на собственную жизнь, как в «клубе самоубийц», а потом зверски убивших товарища. «История судьи Пушкина — доказательство того, что жизнь не вписывается ни в какие схемы и рамки, — пишет Ева Меркачева как бы в утешение читателю, которому после многих описанных ею жутких человеческих проявлений впору приуныть. — Его удивительная судьба — урок всем нам. О чем он? О том, что невозможно всех преступников поставить на путь истинный? Или о том, что в любой момент тебя, несгибаемого и волевого, может сломать семейная трагедия? Или о чем-то другом? Думаю, у каждого он будет свой».

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022