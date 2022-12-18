Кунсткамера предварительного заключения: как в СССР отвечали за грабежи и убийства
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка и писательница Ева Меркачева хорошо известна и своей гражданской позицией, и умением представить на суд читателя самые, казалось бы, скандальные происшествия без лишней сенсационности и жареных фактов. При этом серьезность она всегда сочетает с увлекательной манерой повествования — не стала исключением и ее новая книга, посвященная самым громким уголовным делам советских времен. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели — специально для «Известий».
Ева Меркачева
«Громкие дела: Преступления и наказания в СССР»
М.: Альпина Паблишер, 2023. — 278 с.
Книга, где собраны самые резонансные уголовные процессы советского периода, имеет своей главной целью дать характеристику эпохи, «в особенности ее социально-политических и нравственных начал», как пишет в предисловии доктор юридических наук А.В. Наумов. Кроме того, одна из важных тем книги — смертная казнь, которой закончилось большинство описанных в книге дел и о справедливости или необходимости которой читателю предлагается задуматься в каждом конкретном случае.
Первый из них — осужденная по 64-й статье УК РСФСР («Измена Родине») Тонька-пулеметчица. Антонина Гинзбург служила у фашистов палачом в оккупированной Брянской области и была приговорена к высшей мере наказания в 1978 году. В финале этой истории «женщины-оборотня», долгое время скрывавшей свое прошлое, Меркачева приводит слова судьи, который принял непростое решение («Думал, что женщина могла и случайно оказаться палачом. Мне было жаль ее как мать, как жену участника войны»). Но в целом она на стороне большинства советских граждан, которые сочли приговор справедливым:
Это тот редкий случай, когда Меркачева открыто встает в позицию осуждения. Как правило, собственные мнения и умозаключения она не навязывает, предпочитая, чтобы «характеристика эпохи» возникала в сознании читателя сама собой, по совокупности предъявленных ему подробностей. Что-то вроде итогового резюме можно обнаружить в заключительных строках, где вслед за множеством своих коллег, пишущих на пенитенциарную тематику, автор использует расхожую цитату якобы из Ф.М. Достоевского, в чьих текстах ее на самом деле невозможно обнаружить: «Об уровне цивилизации общества можно судить по его тюрьмам». Но тут уже не очень важно, кому именно этот афоризм принадлежит, главное, что Меркачева хочет продолжить мысль: «Об уровне жизни и ценностях общества можно судить по его судебным процессам».
Как ясно из книги, уровень жизни даже в советском обществе, декларировавшем равенство, был очень разный, у некоторых персонажей — совершенно умопомрачительный (до поры до времени). Например, у «теневой хозяйки Геленджика» Берты Бородкиной по прозвищу Железная Белла, единственной женщины в СССР, казненной за экономическое преступление (хотя в том, что казнь действительно состоялась, а злодейке не удалось скрыться благодаря влиятельным покровителям, Меркачева заставляет сильно усомниться). Собранное в книге досье содержит головокружительный послужной список взяточницы, начиная с официантки в столовой № 2 Краснодарского треста в 1946-м и заканчивая должностью управляющего Геленджикским трестом ресторанов и столовых Главкурорта Министерства торговли РСФСР, где Бородкина процветала, пока ее не арестовали 1 июня 1982 года.
Вероятно, фотоматериалы дела можно было издать отдельным альбомом, иллюстрирующим, как выросло благосостояние советского работника общепита, но Меркачева приводит лишь некоторые снимки протоколов с трогательной орфографией машинописного оригинала: «Обвиняемый Фатахов И.Б. опознает под № 3 шкурку меха писца, купленную им и переданную в качестве взятки Бородкиной Б.Н.» или «Обвиняемая Сизова А.Н. опознает под № 2 женское зимнее пальто с светлым воротником и манжетами из меха Ламы, приобретенное ею и обвиняемой Живониткиной Р.Б. и переданное в качестве взятки Бородкиной».
Фигурирует в «Громких делах» и «патриарх преступного мира» Вячеслав Иваньков по кличке Япончик, и его не то гражданская жена, не то просто боевая подруга и деловая партнерша Каля Никифорова, которой посвящена глава «Мать всех воров» СССР». В ее финале автор предостерегает от чрезмерной романтизации образа этой исключительной женщины:
Если взглянуть на описанные в книге судебные дела не в историко-социологическом, а в философском смысле, можно поразиться, насколько вообще широк, независимо от эпохи, диапазон человеческих проявлений. Здесь на одном конце спектра кошмарные монстры, «нелюди-садисты, не знающие, что такое совесть и сострадание», а на другом — вызывающие восхищение обладатели почти сверхчеловеческого интеллекта и силы духа. Один из них — главный положительный герой книги, единственный в истории России безрукий и безногий судья Юрий Пушкин, в 1950–1960-е годы работавший в Калининском областном суде. Это был не только судья-идеалист, веривший, что лучший суд — товарищеский, но и эталон профессионализма и бесстрашия, еще в советское время осуществлявший то самое «судебное следствие, которое так хотят вернуть в практику современных судов правозащитники».
Рассказ о судье Пушкине хоть и заканчивается на печальной ноте, но все-таки немного сглаживает тягостное впечатление, которое оставляет дело маньяка Фишера (пусть и очищенное от самых жестоких подробностей) или компании глухонемых, игравших в карты на собственную жизнь, как в «клубе самоубийц», а потом зверски убивших товарища. «История судьи Пушкина — доказательство того, что жизнь не вписывается ни в какие схемы и рамки, — пишет Ева Меркачева как бы в утешение читателю, которому после многих описанных ею жутких человеческих проявлений впору приуныть. — Его удивительная судьба — урок всем нам. О чем он? О том, что невозможно всех преступников поставить на путь истинный? Или о том, что в любой момент тебя, несгибаемого и волевого, может сломать семейная трагедия? Или о чем-то другом? Думаю, у каждого он будет свой».