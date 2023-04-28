С морским прицелом: корабли ВМФ нанесли удар по украинским резервам

В ночь на 27 апреля корабли Черноморского флота нанесли сосредоточенный ракетный удар по пунктам дислокации резервов вооруженных формирований Украины (ВФУ). Успешная атака пресекла выдвижение подразделений украинской морской пехоты в районы боевых действий, сообщили в Минобороны России. Эксперты предполагают, что удары наносились по целям в глубоком тылу противника и должны помешать началу широко разрекламированного украинского контрнаступления. Также в этот день корреспонденты «Известий» побывали на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) и стали свидетелями слаженной работы танкистов и артиллерии, которые обеспечивали огневую поддержку наступавшей пехоты.

Удар с моря

Сосредоточенный ракетный удар по пунктам дислокации резервов противника был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Его цель достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ 27 апреля.

— Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВФУ в районы боевых действий, — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией, ракетному удару предшествовала эффективная работа разведки. Она своевременно выявила и взяла на сопровождение новые части украинских вооруженных формирований. А решение о нанесении высокоточного удара было принято, когда они представляли наиболее удобную цель. Все выпущенные ракеты достигли цели, а подразделения морской пехоты Украины, а также подразделения артиллерии и бронетанковой техники понесли серьезные потери, подчеркнули источники издания.

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Вероятно, речь идет о резервах, которые находятся на приличном расстоянии от линии боевого соприкосновения и предназначены для украинского контрнаступления, предположил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

— Информация довольно скудная, требуется подтверждение и уточнение, чтобы быть убежденным, что это именно так, — отметил он. — Но в целом в преддверии активизации противника необходимо работать по глубокому тылу. Необходимо, чтобы разведка работала, обнаруживала, где они там прохлаждаются в большом количестве. Если удары действительно были нанесены по подразделениям, которые предназначались для наступления, это, конечно же, скажется на нем. Насколько сильно — зависит от эффективности удара.

За последние несколько дней наши силы нанесли несколько ударов по штабам и резервам, но все они находились не так далеко от линии боевого соприкосновения. Например, 23 апреля авиация и артиллерия били по подразделениям в районах населенных пунктов Григоровка и Калинина. До этого в районе Константиновки был уничтожен объединенный штаб группировки украинских формирований «Бахмут». В начале месяца ВС России нанесли удар по передовому командному пункту украинской группировки «Харьков».

Танковая поддержка

На донецком направлении действия нашей пехоты поддерживают танковые подразделения и артиллерия. Сейчас они решающая сила на поле боя. И, когда надо продвинуться вперед, снарядов не жалеют.

Экипажи ведут огонь с закрытых позиций, работают в тесной связке с корректировщиками. Командир танка Александр и корректировщик Илья находятся на расстоянии нескольких километров, но хорошо слышат и понимают друг друга.

Когда пехота продвигается в сторону украинских позиций, танки открывают огонь.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Мы сейчас выбиваем противника. Если попадаем, противник, конечно, сбегает с позиций. Своих раненых и двухсотых оставляет, — рассказал офицер 1-го армейского корпуса Илья.

Саша и Петруха, командир и механик-водитель, знакомят нас со своей машиной. Она оказывается трофейной. Т-64 отобрали у ВФУ в марте прошлого года. Еще остался незакрашенный пиксельный украинский камуфляж по бортам.

Сейчас танкисты ждут развития событий на фронте. Киевские власти анонсировали контрнаступление, но оно постоянно откладывается. То ли из-за нехватки вооружений, то ли по климатическим причинам. Под Донецком давно наступила весна, но дороги еще не подсохли.

Украинские силы теряют ПВО

27 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 670 человек и 41 единицу военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Воздушно-десантные войска и авиация оказывают непосредственную поддержку их действиям и сковывают противника на северной и южной окраинах.

ВКС России в районе населенного пункта Липовка в ДНР сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Противник в результате ударов также недосчитался двух радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.

На херсонском направлении уничтожены четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300, одна зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.

В ЛНР и Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВФУ, командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил спецопераций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВФУ.

Новая гвардия

27 апреля президент России Владимир Путин присвоил 16-й бригаде армейской авиации и 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде звания «гвардейские». Почетные наименования соединения получили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества.

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Виталий Вертиев, освобождало населенный пункт. Продвигаясь по заданному маршруту, он обратил внимание на движение в одном из дворов.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Виталий с группой бойцов скрытно приблизился к частному дому. В этот момент из его окна открыли огонь, и Вертиев получил ранение. Несмотря на угрозу для жизни, он не вышел из боя, своим огнем сковал действия противника.

Благодаря смелым действиям Виталия диверсионная группа противника была ликвидирована, а сам он уничтожил трех боевиков.

Гвардии рядовой Ярослав Малинников в составе десантно-штурмового взвода выполнял задачу по поиску украинских диверсионно-разведывательных групп.