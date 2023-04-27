Дорожная связка: ВФУ не смогли деблокировать трассу в Артемовск

Вооруженные формирования Украины 26 апреля нанесли несколько ударов по флангам российской группировки в районе Артемовска. Контратаками ВФУ хотели выбить наши войска на исходные позиции у поселка Хромово. Тогда бы им удалось деблокировать перерезанную накануне автодорогу, по которой снабжался гарнизон в городе. Эксперты отмечают, что за него противник будет биться до последнего, так как после его падения в украинской оборонительной линии образуется дыра и ее нечем будет заполнить. В этот же день освобождены из плена 40 российских военнослужащих — их доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Крепкие фланги

В западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Подразделения Воздушно-десантных войск и Южной группировки войск оказывали им поддержку и пресекали попытки ВФУ контратаковать на северном и южном флангах , сообщили в Минобороны РФ.

— В районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой народной республики ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки для поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация совершила четыре вылета, а артиллерия группировки выполнила 59 огневых задач.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, украинское командование не сдается и пытается выправить ситуацию в районе Артемовска. За последние сутки были предпринято несколько попыток контратаковать российские позиции в у поселка Хромово. Там находится перерезанная 25 апреля нашими войсками последняя автодорога, ведущая в Артемовск. ВФУ хотели отбросить ВС России на исходные позиции и разблокировать автодорогу для подвоза снабжения артемовскому гарнизону.

Фото: РИА Новости

Сам поселок Хромово пока не находится в руках российских войск, в настоящее время предпринимаются попытки штурма этого населенного пункта. ВКС РФ действовали в интересах группировки ВДВ и ЧВК «Вагнер», нанося удары по обнаруженным украинским резервам, к борьбе с ними подключилась артиллерия. Противник понес значительные потери в местах сосредоточения своих частей и подразделений, отметили источники «Известий».

На донецком направлении потери ВФУ, по данным Минобороны, за сутки составили до 300 военнослужащих и наемников , две боевые машины пехоты, четыре бронемашины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», САУ «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании.

Украинское командование делает все, чтобы удержать Артемовск , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Они стараются удержать город до начала своего широко разрекламированного наступления, — объяснил он. — Они не могут оставить Артемовск, так как в их линии обороны может получиться дыра, а фронт начнет разваливаться. Такие контратаки продлятся, я думаю, еще несколько дней. Они стоят противнику очень дорого. Десантники уверенно держат фланги, наша артиллерия наносит им большие потери. Уверен, наши с этими атаками справятся, а украинские силы скоро выдохнутся. Они уже сами начали называть происходящее «мясорубкой».

Освобожденные

Из украинского плена удалось освободить 40 российских военных , которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны РФ.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До сего дня последний обмен пленными состоялся 10 апреля. Тогда Минобороны РФ сообщило об освобождении 106 военнослужащих.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Возвращение разведчиков

В районе Кременной на краснолиманском направлении не стихают артиллерийские дуэли. Периодически ВФУ пытаются атаковать, но наши бойцы успешно пресекают такие попытки. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в этой точке линии боевого соприкосновения и посмотрел, как идут бои.

— Всю ночь под Кременной ВФУ «зажигали люстру», а утром осыпали позиции реактивными снарядами , — рассказал Дмитрий Зименкин.

Бойцы на позициях очередную артдуэль пережидают в блиндажах. Потом занимают свои места согласно боевому расписанию, чтобы прикрыть возвращение из разведки двух своих ребят.

На противника обрушивается огонь пулеметов и автоматов, кто-то работает из снайперской винтовки СВД.

В ответ ВФУ открывают сильный стрелковый огонь. Пользуясь сумятицей, разведчики добираются до наших позиций целыми и невредимыми, — врага удалось обмануть.

Отходим чуть в вглубь нашей линии обороны. Здесь бойцы отдыхают после выполнения заданий. Кто-то поет любимые песни группы «Любэ».

— Противнику под Кременной не только не дают никаких шансов для прорыва, но его постепенно отодвигают ближе к Северску , — передает Дмитрий Зименкин.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Потерянные на островах

26 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 460 человек и 32 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском Минобороны.

В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВФУ. ПВО у населенного пункта Велетенское Херсонской области сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, в Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

В Харьковской области, ДНР и ЛНР пресечены действия восьми украинских диверсионно-разведывательных групп . В ДНР уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады терробороны и 72-й механизированной бригады ВФУ.

Неожиданная контратака

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Майор Василий Суханов грамотно распределил силы своего подразделения и расставил блокпосты, благодаря чему мотострелки встретили атакующие части ВФУ на выгодных позициях и отразили наступление превосходящих сил.

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе боя Василий Суханов определил местоположения минометных расчётов и украинских артсистем и скоординировал по ним огонь нашей артиллерии. Затем нашел слабое место в построениях противника и принял решение перейти в контратаку.

В том бою Василий был ранен, но продолжил командовать подразделением. Г рамотные действия Василия Суханова позволили подавить артиллерийское орудие, уничтожить боевую машину пехоты иностранного производства, кочующий миномет с расчетом и более десяти боевиков.

Группа ефрейтора Ивана Хмелинина проводила разведку дорог для российских войск, ведущих наступление. Военные инженеры нашли и обезвредили более 30 взрывных устройств и мин различного класса.