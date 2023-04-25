Резервная схема: части ВФУ уничтожаются на пути к Артемовску

В районе Артемовска противник продолжает накапливать силы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Предположительно, чтобы предотвратить захват важнейшей дороги в районе поселка Хромово, по которой снабжается гарнизон . Но все попытки украинских сил контратаковать тут же пресекают ВС РФ. Так, 24 апреля резервы противника при попытке выдвинуться к линии соприкосновения были уничтожены в районе села Богдановки. Эксперты отмечают, что бои в Артемовске приближаются к логическому завершению и после взятия города наши войска получат возможность развивать атаки по нескольким направлениям в ДНР. Также в этот день была отбита атака морских дронов на Севастополь — все три аппарата уничтожены на подходе к городу.

Помощь не пришла

Штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артемовска. Их поддерживает авиация и артиллерия Южной группировки войск. А воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать с флангов. За сутки в этом районе было совершено восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач, рассказали в Минобороны РФ 24 апреля.

— В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовска резервам противника, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, противник продолжает накаливать силы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Предположительно, их задача — контратаковать в районе Артемовска, чтобы не допустить захвата важнейшей дороги в Хромове.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Днем ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении резервов ВФУ в районах Григоровки и поселка Калинина в ДНР, которые тоже могли использоваться для деблокирующего удара.

— Наша армия получит определенные тактические преимущества с освобождением Артемовска, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Откроется направление на Славянск, Краматорск. Будет возможность наступать на Часов Яр и Константиновку. Но дальше эта огромная агломерация заканчивается — начинается открытая местность, где трудно закрепиться. По сути, такой агломерации, как там, в мире трудно найти. Всё цепляется — город за город, поселок за поселок. Отсюда небывало тяжелые боевые действия в городских условиях.

За сутки на донецком направлении уничтожены более 280 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30, сообщили в российском военном ведомстве.

Наскок морских дронов

24 апреля около 03:30 ВФУ предприняли попытку атаки пункта базирования Черноморского флота в Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами, сообщили в российском военном ведомстве.

— Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет, — рассказал Игорь Конашенков.

Как сообщили источники «Известий», для удара по Севастополю применялись дроны, аналогичные тем, что атаковали город в марте нынешнего года. С них убраны все выступающие элементы — антенны, видеокамеры и т.д. Это оборудование находится внутри корпуса. Поэтому дрон создает при движении минимум волнений. И его достаточно сложно обнаружить. Также для того чтобы затруднить работу сил охраны водного региона, удар наносился рано утром, в сумерках.

Работа ПВО во время уничтожения морских беспилотников в Севастополе, 24 апреля 2023 года Фото: ТАСС

Украинские силы хотят потопить какой-нибудь корабль или нанести ему повреждения, рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Пытаются продемонстрировать, что они воюют и достают до Севастополя — главной базы Черноморского флота, — рассказал он. — Хотят прорваться туда, может, в причал попасть или в корабль и распространить эту новость на весь мир. Но противодиверсионную защиту мы организовывали давно. Думаю, они будут пробовать ударить по Севастополю, пока не закончатся боевые действия.

«Град» под Угледаром

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота успешно выполняют поставленные задачи в районе Угледара. На позициях РСЗО «Град» побывал военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

— Для того чтобы перезарядить полный пакет из 40 ракет, надо всего около пяти минут — это называется опыт, — рассказал он.

Работа эта непростая. Вес каждого реактивного снаряда — 70 кг. После перезарядки экипаж отправится обратно на огневые позиции, чтобы нанести удар по противнику.

Старший офицер батареи с позывным Ураган рассказал, что наши реактивщики наносят удары в основном по живой силе противника и укрепрайонам ВФУ — все цели им передает разведка.

— Заряжаются машины порядка пяти-шести раз в день, то есть отстреливают 100–140 снарядов — это достаточно много, — сказал Ураган.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Водитель боевой машины «Град» с позывным Казах говорит, что его главная забота — быстро вывести машину в безопасное место. Чтобы ее экипаж не попал под ответный огонь ВФУ.

— Метрах в 15–20 от машины бывали разрывы, — вспоминает он.

Бойцы точно поражают цель. В зоне спецоперации реактивщики уже второй год. И угледарское направление не первое, где они работают.

Удары по складам

За последние сутки в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 470 человек и 40 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 24 апреля.

В Харьковской области, ДНР и ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В ЛНР уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВФУ. В Запорожской области поражены склады 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны.

Кроме того, в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВФУ. В Запорожской области поражено два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВФУ.

Взял живьем

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Продвигаясь вглубь обороны, гвардии младший сержант Никита Белов обнаружил позицию, с которой украинская БМП вела огонь по нашим подразделениям. Он скрытно подобрался как можно ближе и уничтожил ее. В глубине опорного пункта ВФУ Никита своевременно обнаруживал огневые точки и личный состав противника, выдавал целеуказания и корректировал огонь своих сослуживцев.

Благодаря его действиям удалось обнаружить и уничтожить бронетехнику, нанести значительный ущерб противнику и захватить опорный пункт.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Гвардии рядовой Дмитрий Караблин охранял вооружение и военную технику своего подразделения. Патрулируя местность, он заметил подозрительный автомобиль, приближающийся к позициям наших войск. Из машины вышла группа людей в форме наших военнослужащих и стала вести наблюдение.