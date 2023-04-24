Проба на разрыв: отбиты деблокирующие атаки ВФУ в районе Артемовска

В субботу, 22 апреля, украинские формирования предприняли несколько попыток контратаковать наши войска в районе поселка Хромово на артемовском направлении. Они попытались отбросить наши части, чтобы обезопасить последнюю дорогу, по которой снабжается гарнизон Артемовска. Но атаки ВФУ были сорваны ударами российской авиации и артиллерии по районам сосредоточения резервов. Действиями на опережение нашим войскам удалось сорвать операцию противника, и это происходит в последнее время всё чаще и чаще, отмечают военные эксперты. Также корреспонденты «Известий» побывали на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) и посмотрели, как там пресекают попытки украинских контратак.

Контратака не прошла

В районах населенных пунктов Григоровка и Калинина в Донецкой Народной Республике (ДНР) оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение резервам противника, сообщили в Минобороны РФ 23 апреля.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, 22 апреля украинские формирования предприняли несколько попыток провести контратаки на позиции российских войск и ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска. Основные события развернулись в районе поселка Хромово, где российские войска могут перерезать последнюю дорогу, по которой вооруженные формирования Украины (ВФУ) снабжают гарнизон в Артемовске.

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Ситуация для украинских формирований на этом направлении складывается угрожающе, поэтому они решили провести несколько контратак. Их подготовка была своевременно вскрыта, а по местам сосредоточения группировки были нанесены авиационные удары. Сейчас там идут тяжелые бои, десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» пытаются освободить Хромово, отметили собеседники «Известий».

Ведя активную оборону, важно уметь сыграть на опережение и сорвать планы противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В последние дни на артемовском направлении украинские силы получили несколько чувствительных ударов, — напомнил он. — На прошлой неделе в районе Константиновки был уничтожен объединенный штаб группировки украинских формирований «Бахмут». Это командный пункт корпусного уровня, из него управляли действиями как минимум нескольких бригад. Также постоянно уничтожаются командные пункты батальонного уровня, склады ГСМ и боеприпасов. Удары по расположению резервных частей — важная часть этой работы. Ими срываются планы противника, ему приходится перегруппировываться, подвозить людей, технику, припасы, а атаки, если и проводятся, теряют силу.

Эксперт отметил, что во многом это заслуга нашей разведки — космической, воздушной и других.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— В последнее время у нас в этом плане большие подвижки, — считает он. — Украинские силы знают, что такое маскировка, используют макеты техники, которую им поставляет Запад, но всё равно пропускают наши удары. Противнику в районе Артемовска не позавидуешь. Ждем наших успехов.

«Штурмануть и додавить»

На линии боевого соприкосновения в ЛНР вооруженные формирования противника тоже активизировались и пытались провести контратаки. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побывал на передовой и смог посмотреть, как ВФУ пытаются начать свое широко разрекламированное контрнаступление.

Наши бойцы говорят, что подразделения противника сейчас ведут себя агрессивнее, чем обычно, но добиться успехов не могут.

— Так называемое контрнаступление у них не получается. Они просто поменяли численный и качественный состав своих подразделений , — рассказал «Известиям» боец российской армии.

Для российской армии сейчас важно не отдать инициативу противнику и самостоятельно выбирать места ударов. В этом случае большую роль играет достоверная информация, которая помогает вскрывать планы противника. Ради нее наши разведчики работают в любое время суток, несмотря на ненастную погоду.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Они помогают определить, на каком участке будет следующая атака украинских формирований. По словам военнослужащих, все маневры противника легко читаются нашими командирами.

— Мы по характеру боев понимаем, где нас прощупывают, — рассказал «Известиям» военнослужащий. — Где-то становятся интенсивнее стрелковые бои, где-то начинаются артиллерийские дуэли. Но нам стойкости не занимать, противника мы знаем хорошо. Их действия вычисляются.

По этой причине все попытки ВФУ прорвать нашу оборону носят очаговый характер и зачастую заведомо обречены на провал.

В свою очередь нашим войскам удается наносить неожиданные удары.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— Наше продвижение есть во всем лесном массиве. Пытаемся их штурмануть и додавить, — сообщили военные.

«Стриж» не взлетел

В течение 22 и 23 апреля на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 965 человек и более 61 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

В западной части Артемовска за двое суток российские штурмовые отряды освободили пять кварталов. Подразделения ВДВ сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку штурмовым отрядам.

За двое суток в Харьковской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР пресечены действия девяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВФУ. В ДНР уничтожено два склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ, один склад 10-й горно-штурмовой бригады, а также один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В районе Серебрянки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВФУ. Кроме того, в ДНР уничтожена мобильная огневая группа ВФУ.

В районе Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировали и проводили испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж».

Средствами противовоздушной обороны была перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

Десантники идут на штурм

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Командир десантно-штурмовой роты гвардии старший лейтенант Артем Иневатов с первых дней принимает участие в военной спецоперации. Он лично руководил тремя штурмовыми группами во время атаки важнейшего рубежа противника. Десантники под его руководством преодолели минные поля по заранее проделанным проходам на БМД-4М, а затем, спешившись, ворвались в окопы врага.

Фото: РИА Новости

Артем, руководя группой, одним из первых проник в опорный пункт, где уничтожил из стрелкового оружия более 10 боевиков. В ходе этого боя противник потерял более 50 военнослужащих и семь единиц техники, после чего бежал с позиций. Потерь с российской стороны не было.