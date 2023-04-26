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Проезд закрыт: ВС РФ перерезали последнюю дорогу в Артемовск

У противника остался единственный маршрут снабжения своего гарнизона — по пересеченной местности
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» установили частичный контроль над последней дорогой, ведущей через поселок Хромово в Артемовск. По ней шло основное снабжение украинского гарнизона в городе. Теперь у противника остался единственный маршрут подвоза вооружений — по лесным посадкам и пересеченной местности, но его пропускная способность невысокая. За сутки ВФУ потеряли на донецком направлении до 360 военнослужащих и наемников, а также более 20 единиц военной техники. Эксперты отмечают, что украинские формирования будут обороняться в Артемовске до последнего, невзирая на потери, чтобы сковать наши подразделения на этом участке линии боевого соприкосновения.

Артемовский финал

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Воздушно-десантные войска и авиация оказывают непосредственную поддержку их действиям по освобождению города и пресекают попытки противника перебросить туда резервы, сообщили в Минобороны РФ 25 апреля.

Ударами артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения ВФУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР.

За сутки для поддержки штурмовых отрядов в районе города авиация совершила девять самолетовылетов, артиллерия группировки выполнила 62 огневые задачи.

Резервная схема: части ВФУ уничтожаются на пути к Артемовску
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Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в настоящее время российские десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» частично перехватили контроль над дорогой через населенный пункт Хромово, по которой идет снабжение гарнизона в Артемовске.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в освобожденной части Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» в освобожденной части Артемовска

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В результате трехдневных боев российские войска смогли нащупать слабое место в обороне противника и перерезали дорогу к западу от Хромово. Сам поселок пока освободить не удалось. У ВФУ еще остается маршрут снабжения по лесным посадкам и по пересеченной местности, но его пропускная способность не очень высокая, отметили источники «Известий».

В Артемовске украинские формирования будут сопротивляться до последнего, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Их командование считает, что в этом городе мы держим очень большие силы, которые после взятия освободятся и могут быть использованы для отражения их контрнаступления, — рассказал он «Известиям». — По этой причине позиции в городе они будут держать по максимуму, несмотря на потери и то, что иностранные военные специалисты считают это решение нерациональным. Но вне зависимости от желаний украинской стороны их войска методично, метр за метром выдавливают из этого населенного пункта. Остался район с многоэтажками. Еще немного, и их выбьют в поля. Дальше им придется бежать по бездорожью и буеракам в сторону Краматорска или Часова Яра. И не все из них туда доберутся.

За сутки потери противника на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две САУ «Гвоздика».

Танки поддержат

На донецком направлении российские подразделения отражают попытки атак ВФУ и успешно продвигаются вперед. Как работают забайкальские танкисты Восточного военного округа, показал военкор «Известий» Леонид Китрарь.

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Танковые экипажи получают задачи, после чего боевые машины выдвигаются в заданное место. На огневой позиции танк тщательно маскируют.

Затем устанавливают связь с корректировщиками и начинают боевую работу. Танки стреляют с закрытых позиций.

— Мы не видим противника, то есть работаем вслепую, по данным корректировщиков, — рассказал наводчик танка с позывным Флоки.

Танк во время занятий мобилизованных по военной подготовке на полигоне Восточного военного округа в Забайкальском крае
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

По его словам, основные цели танкистов — живая сила, бронированная техника и укрепрайоны.

Задача танка — расчистить дорогу мотострелкам при атаке или прикрыть их огнем в обороне, сделать их работу максимально безопасной.

— В основном бьем по внезапно возникающим целям. Разведчики дают нам цели и координаты. Даже без корректировки мы можем попасть с первого раза, — рассказал начальник штаба танкового батальона с позывным Башкир.

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При такой работе важны взаимодействие с артиллерийскими корректировщиками, точность и грамотная маскировка, которая не позволяет противнику засечь наши позиции и открыть ответный огонь. Наши танкисты усвоили этот урок на отлично.

Харьковские удары

25 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 645 человек и 45 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском Минобороны.

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, в районе Терновой Харьковской области поражен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВФУ. В ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Разбитый украинский танк

Разбитый украинский танк

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Саперы не ошибаются

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Наводчик самоходно-артиллерийской батареи десантно-штурмового подразделения гвардии сержант Дмитрий Рыбаков отвечает за точность ударов по огневым позициям боевиков.

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ВФУ попытались выбить наши подразделения из важного населенного пункта, атаковав позиции десантников подразделениями пехоты, а также силами бронегруппы, в которую входили бронетранспортеры и БМП. Поддерживая десантников артиллерийским огнем, Дмитрий Рыбаков быстро производил расчеты для стрельбы и точно наводил орудие.

Благодаря слаженной и профессиональной работе расчета за три дня боев САУ уничтожила четыре бронемашины, шесть автомобилей, две секции 82-миллиметровых минометов и более 30 боевиков.

Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Старший сержант Виктор Билык разминировал участок местности возле населенного пункта, когда обнаружил группу украинских диверсантов.

Быстро сориентировавшись, он грамотно распределил личный состав и вступил в бой, сам уничтожил пять боевиков. Противник оказал отчаянное сопротивление, но в результате отступил. Грамотные действия Виктора Билыка предотвратили попытку окружения и уничтожения подразделения саперов.

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