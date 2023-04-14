Замыкая круг: ВФУ из последних сил пытаются избежать котла в Артемовске

Украинское командование отводит свои силы в западные кварталы Артемовска, чтобы удержать их, а также последние пути снабжения, и избежать окружения гарнизона. Такой маневр дается с большим трудом — все действия, особенно на трассах вне города, сковываются активной работой российских десантников и бойцов добровольческого корпуса. Одновременно отражаются попытки противника деблокировать свою группировку. В ближайшее время мы увидим «агонию артемовского гарнизона», уверены эксперты. Тем временем в районе Кременной в ЛНР наши войска теснят противника, не останавливаясь ни на минуту. Корреспонденты «Известий» стали свидетелями ночной охоты российских подразделений на украинских боевиков.

В районах, кварталах

В Минобороны России 13 апреля рассказали подробности боев последних дней на донецком направлении. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовикам на флангах, блокируя переброску резервов ВФУ в город и лишая его возможности отступления.

Авиационным, ракетными ударами, а также огнем артиллерии Южной группировки войск были поражены скопления живой силы и техники ВФУ в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки в ДНР.

За прошедшие сутки в интересах атакующей группировки в районе Артемовска самолетами ВКС совершенно 12 вылетов, ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас украинское командование оттягивает свои войска в западную часть Артемовска, чтобы удержать ее, а также последние маршруты снабжения группировки и не допустить ее полного окружения.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Противнику такие перемещения даются с большим трудом, так как все действия вне города на маршрутах снабжения сковываются активной работой российских десантников и бойцов добровольческого корпуса, отметили источники «Известий».

Выпускать украинские подразделения из города никто просто так не будет, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас наши войска стараются окружить остатки артемовского гарнизона, — объяснил он. — Противник пытается деблокировать свою группировку — бьют и с юга, и с севера — но у него ничего не получается. Добровольцы ЧВК «Вагнер» и десантники сообща и спокойно делают свое дело. С каждым днем вырваться из города боевикам будет все труднее и труднее. И дело не только в потерях и проблемах с обеспечением и боекомплектом, которые в образовавшемся мешке есть. За нас играет и то, что световой день растет, ночное время сокращается, а только в темное время суток они могут что-то подкинуть в город.

Сейчас у ВФУ осталось два пути — или сдаваться, как это было в Мариуполе, или погибать, отметил эксперт.

— Артемовск стоил украинской стороне очень дорого — ежемесячно они теряли тысячи человек только убитыми. Но для них это знаковый город, большую роль играет политическая составляющая. Его потеря для киевского режима будет в том числе и идеологическим поражением. Но, как бы они ни старались, в ближайшее время мы увидим агонию артемовского гарнизона. Наша победа неминуема.

Также эксперт обратил внимание на то, что большие потери ВФУ в Артемовске сказываются и на организации широко разрекламированного украинского контрнаступления.

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

— Сейчас украинские власти заявили, что его перенесли на лето, — напомнил он. — Хотя, по-моему, они должны начать через пару-тройку недель, когда подсохнет земля. Тем не менее, уже сейчас понятно, что оно не будет таким, как могло бы. В Артемовске они потеряли очень много наемников и хорошо подготовленных людей из кадровых и спецподразделений. Заменить их некем.

Общие потери противника, по данным Минобороны РФ, на донецком направлении за сутки составили до 300 военнослужащих. Также противник потерял одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

«Сидят по своим норкам»

Бои под Кременной в ЛНР идут круглые сутки. Корреспондент «Известий» Денис Кулага посетил передовую и посмотрел, как продвигаются вперед наши войска.

В окрестностях слышно, как работает реактивная артиллерия ВФУ. И в небе раскрываются кассеты. Российские разведчики снаряжают дроны гранатами и отпускают их в полет на поиск диверсионных групп.

Ночь, но на украинских позициях неспокойно — слышна беспорядочная стрельба.

— Специальная система сброса рассчитана на два ВОГа (небольшая граната для подствольного гранатомета, — «Известия»). Изначально пользовались одинарными, которые скидывали один ВОГ, но потом систему модернизировали, — объяснил боец.

Недалеко от линии украинских укрепрайонов разведчики находят двух притаившихся боевиков — благодаря тепловизору на экране пульта управления дроном они прекрасно видны. Следует команда атаковать. Оператор активирует сброс гранаты — раздается взрыв, цель поражена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Работу пехоты на этом направлении поддерживает авиация. Пара Ка-52 выходит к украинским позициям и наносят удар. Летчики за день совершают с десяток таких боевых выходов. На высокой скорости экипажи покидают опасную зону.

Спрашиваем у наших наблюдателей в первой траншее, видели ли они перемещения противника.

— Сегодня пока еще никого не наблюдаем, они сидят по своим норкам, — ответил боец.

Видя наше огневое превосходство, пехота ВФУ идти в бой не спешит — сидит по окопам.

Удары по складам

13 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 472 человек и 23 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

Недалеко от Гуляйполя Запорожской области российские войска поразили склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны, а в районе Невского в ЛНР — склад 66-й механизированной бригады ВФУ.

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Экипажу гвардии ефрейтора Кирилла Сёмова поступил приказ сменить позицию командно-штабной машины связи. Следуя в назначенную точку, экипаж попал под обстрел украинских боевиков. Благодаря слаженным действиям и правильно выбранному месту для укрытия техники, военнослужащим удалось быстро организовать устойчивую связь с артиллеристами. Они тут же нанесли по противнику точный огневой удар.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Колонна младшего сержанта Александра Столярова доставляла горюче-смазочные материалы подразделениям наших войск и попала под обстрел. Головная и замыкающая машина были обездвижены.

Александр, понимая, что попадание снаряда в цистерну с горючим приведет к мощному взрыву, быстро вывел свой автомобиль из-под обстрела. Там он обнаружил двух боевиков, которые пытались подобраться к машине с топливом и взорвать ее. Александр огнем из стрелкового оружия уничтожил их. В итоге поставленная задача по обеспечению группировки горюче-смазочными материалами была выполнена.