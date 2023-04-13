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Закрытая траектория: ВФУ не смогли подтянуть резервы в Артемовск

Украинское командование хотело вывести из города самые боеспособные части и заменить их мобилизованными
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Украинское командование пытается вывести из Артемовска остатки кадровых частей и подразделений сил специальных операций. Их отход оставили прикрывать резервистов. При этом подтянуть в город дополнительные силы ВФУ не удалось — они были рассеяны авиационными и артиллерийскими ударами. Эксперты отмечают, что битва за Артемовск перешла в завершающую стадию и он обязательно будет освобожден. Тем временем наша армия на донецком направлении усиливает борьбу с дронами противника. Корреспонденты «Известий» посмотрели, как комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» уничтожает украинские БПЛА.

Бои в Артемовске

В Минобороны РФ 12 апреля рассказали подробности боев последних дней на донецком направлении. В Артемовске штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в город со стороны Часова Яра и Богдановки.

Также было нанесено огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВФУ в районе Константиновки.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинское командование пытается вывести из Артемовска остатки кадровых частей и подразделений сил специальных операций.

Сотрудники ЧВК «Вагнер»

Сотрудники ЧВК «Вагнер»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В ходе неудачной попытки усилить гарнизон города ВФУ использовали преимущественно стрелковые батальоны — это подразделения, укомплектованные резервистами, которые вместо бронетехники используют гражданские автомобили. Они должны были заменить убывающие кадровые части, а также удерживать маршруты их эвакуации. Но эту попытку сорвали удары российских ВКС и артиллерии, отметили источники «Известий».

Битва за Артемовск перешла в завершающую стадию и закончится она тем, что город будет взят, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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— За последние три месяца по самым скромным подсчетам украинские части только убитыми потеряли там больше 30 тыс., — уточнил он. — Получается, что каждую неделю они теряли в Артемовске по бригаде. Эти части были нужны им на других направлениях. Но официальные киевские власти то ли по политическим причинам, то ли в надежде за это время подготовить свое контрнаступление утилизировали их в Артемовске. Теперь мы будем наблюдать окончание борьбы за город, как ранее наблюдали за освобождением Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара.

За прошедшие сутки в этом районе российской авиацией совершенно восемь самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи, сообщили в Минобороны РФ 12 апреля.

По данным военного ведомства, потери противника составили более 245 военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Накрыть «Палантином»

Небо над Донбассом и позиции наших войск прикрывают от дронов комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин». Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь посмотрел, как российские бойцы сажают украинские коптеры.

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«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Комплексы РЭБ «Палантин» позволяют засечь сигнал, с помощью которого оператор противника управляет коптером.

— Данная станция позволяет определять источники сигналов на расстоянии более 20 км. Но всё, конечно, зависит от погоды. При благоприятной можем и на 30 км видеть, — рассказал начальник станции радиопомех с позывным 32.

Военнослужащие ВС РФ

Работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы объяснили, что их комплекс позволяет разорвать сигнал между оператором и летательным аппаратом и остановить видеосъемку, которую ведут камеры БПЛА. После этого дрон летит прямо, пока у него не закончится энергия. Также РЭБ может заставить коптер зависнуть в воздухе — после выработки энергии он упадет на землю, объяснил командир комплекса РЭБ с позывным Шар.

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На развертывание «Палантина» нужно несколько десятков минут. На обзорном радаре комплекса сразу же видно количество источников сигнала. Система сама определяет их местоположение, особенности связи и другие характеристики.

На счету экипажа, за работой которого следили корреспонденты «Известий», более 100 обезвреженных дронов. У экипажа есть набор трофеев — небольшие коммерческие квадрокоптеры Mavic.

Алгоритм работы «Палантина» еще много лет будет находиться под грифом «Секретно».

— Даже экипаж возможности машины описывает очень размыто, — объяснил Леонид Китрарь.

Сейчас известно, что «Палантин» может не только бороться с небольшими коммерческими коптерами, но и вмешиваться в работу сотовой связи, закрытых цифровых линий передачи данных, рассказал корреспондент.

Сбит Су-24

12 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 585 человек и 54 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

В ДНР и Харьковской области пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВФУ. А в Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.

Ударный вертолет Ка-52

Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

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Подразделение десантников, в котором действовал гвардии младший сержант Андрей Старцев, охотилось за диверсионными группами противника.

В ходе поиска Андрей обнаружил украинские минометные позиции. Оценив обстановку, он передал координаты противника, по которому тут же нашей артиллерией был нанесен удар. Своевременно полученная командованием информация помогла уничтожить не только минометную точку, но и диверсионную группу противника.

Военнослужащий ВС РФ
Фото: РИА Новости

Отделение под командованием гвардии старшего прапорщика Михаила Цыбенко вело воздушную разведку с помощью БПЛА. Плохие погода и видимость серьезно затрудняли работу подразделения.

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Несмотря на это, Михаилу удалось обнаружить вражеский командный пункт, военную и специальную технику, а также большое количество боевиков, оборудовавших позицию в лесополосе. Благодаря координатам, которые Михаил передал командованию, противника уничтожили артиллерийским огнем.

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