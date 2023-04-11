Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» 10 апреля продвинулись вперед в городской черте Артемовска и захватили железнодорожную станцию Бахмут. Украинские войска отступили и пытаются закрепиться на близлежащих улицах. Однако долго продержаться в городе они не смогут, им придется отступать к Часову Яру, уверены эксперты. За сутки на донецком направлении было уничтожено почти 300 украинских военнослужащих и более 10 единиц военной техники, включая САУ, гаубицы и бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. Также в этот день были освобождены из плена 106 российских военнослужащих, их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Станция преткновения

В течение суток на донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск было уничтожено более 290 украинских военнослужащих. Также противник потерял пять бронемашин, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20. В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 54-й украинской механизированной бригады.

В Артемовске к вечеру 10 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» в нескольких местах пересекли железнодорожное полотно и прорвали украинскую оборону, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. По их словам, в руках бойцов оказались площадь, здание и вспомогательные постройки станции Бахмут. Сейчас украинские войска пытаются отойти и закрепиться в домах по улице Чайковского.

Фото: REUTERS

В Артемовске остались незанятыми западные кварталы, в том числе с многоэтажными зданиями, и долго там продержаться не получится, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас, по некоторым данным, занято больше 85% территории города, — рассказал он. — Асфальтированные дороги для украинских сил практически перекрыты — находятся под нашим огневым воздействием. Вести бои в таких условиях очень трудно, и это заканчивается большими потерями для противника. В Артемовске они потеряли несколько десятков тысяч человек, большое количество техники. Украинские власти уже подготавливают население к его сдаче. Во время визита в Польшу их президент сказал, что при угрозе окружения они отведут силы. Всё идет именно к этому. Отходить будут к Часову Яру — другого пути для них просто нет. Удержат ли они оборону там, пока трудно сказать. Наши идут вперед и ночью, и днем.

Эксперт также отметил, что после отхода украинская артиллерия всё ровняет с землей.

— Это тактика выжженной земли гитлеровцев, они ее применяли во время Великой Отечественной, — напомнил он.

Вернулись из плена

10 апреля после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в российском военном ведомстве.

Их доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Российские военнослужащие, освобожденные из плена после переговорного процесса с властями Украины Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

«Оса» ужалит

Российская ПВО 10 апреля уничтожила 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в населенных пунктах Веселое, Пески, Благовещенка, Опытное в ДНР, Наугольное, Червонопоповка в ЛНР и Токаревка Харьковской области. Кроме того, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 406 самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов.

Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь посмотрел, как наши бойцы отражают налеты и ракетные удары противника.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Рано утром, получив команду, ЗРК выдвигаются на боевые позиции.

— Изначально комплекс «Оса» создавался для того, чтобы прикрывать позиции и армейские колонны на марше от фронтовой авиации и вертолетов противника. Но как показали события СВО, борьба с беспилотниками этим ЗРК тоже по силам, — рассказал Леонид Китрарь.

Грязь для трехосных высокопроходимых «Ос» не помеха. Максимальная скорость комплекса — 70 км/час. Машины могут преодолевать водные преграды, включая реки.

— Дорожные условия максимально тяжелые, но несмотря на это, комплексы беспрепятственно справляются со своими основными задачами. У ЗРК трехосная трансмиссия и ко всему этому постоянно полный привод, — рассказал механик-водитель зенитно-ракетного комплекса «Оса» с позывным Фиксик.

Прибыв в заданный район, машины включают радары, которые начинают искать цели.

Зенитно-ракетный комплекс «Оса» Фото: РИА Новости/Иван Руднев

Бойцы рассказывают, что на их направлении противник в основном использует ракеты, дроны типа «Фурия» и «Байрактар».

— Мы прикрываем мотострелковые подразделения от средств воздушного нападения противника, а также местное население из близлежащих населенных пунктов, — рассказал о своей боевой задаче начальник расчета ЗРК с позывным Ворон.

Зенитчики рассказывают, что самая сложная цель среди БПЛА — «Байрактар» турецкого производства.

— Мы можем сбивать цели на высоте до 5 км, а он может уйти еще на 1 тыс. м выше. По этой причине его надо подловить на нужной нам высоте, — объясняют бойцы.

Также они признались, что трудно работать с маленькими беспилотниками, потому что ЗРК может принять их за крупных птиц. Операторам приходится тщательно следить за обстановкой.

Удары по штабам

10 апреля в зоне спецоперации российская армия вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям, сообщили в Минобороны России.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 530 человек и 49 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Российская армия продолжает наносить удары по командным пунктам украинских формирований. В ДНР и Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригады теробороны.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Помог беспилотник

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Отряд ефрейтора Данила Ивлева выполняет задачи по штурму опорных пунктов. Один из таких укрепрайонов боевики оборудовали в лесополосе. Отряд Данила незаметно подобрался к позициям ВФУ, обезвредил минные заграждения, после чего атаковал. В этом бою Данил лично уничтожил двоих вражеских наблюдателей. Затем был совершен скрытный маневр во фланг украинских сил.

Проведя доразведку, ефрейтор передал координаты противника артиллеристам, которые подавили две долговременные огневые точки. Внезапность дезорганизовала оборону боевиков. Продолжив штурмовые действия, российский отряд выбил подразделения ВФУ с подготовленных огневых позиций.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Взятие опорного пункта создало условия для успешного наступления второго эшелона, по итогам которого лесополоса полностью перешла под контроль российских сил.

В ходе обороны населенного пункта гвардии рядовой Артем Шариков с помощью беспилотника выявил пять БМП, три танка и 20 боевиков, которые пытались обойти поселок с фланга. Он сразу передал координаты в штаб, после чего был нанесен удар по скоплению живой силы и техники противника.